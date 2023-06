Huch! Was ist denn da los im sonst so beschaulichen Bayern? Dort, in Rosenheim und Umgebung, gehen recht arge Dinge vor sich. Jugendlich verschwinden spurlos, werden in einen Kastenwagen gezerrt, ein Türknauf schafft Wege, wo sonst keine sind, und auch die Perchta oder der Rattenfänger treiben ihr gar grausames Unwesen. Die Polizei rätselt, tappt im Dunkeln. Anhaltspunkte, Motive und eine Spur fehlen. Da muss Psychologe Stefan Schwab (Michael Kessler) ran, der sich – ausgebrannt und nach privaten Turbulenzen wie einer Scheidung – in ein kleines Kaff zurückgezogen hat und psychologischen Beratungsdienst im örtlichen Gesundheitszentrum leistet.

Psychologe Stefan Schwarz (Michael Kessler) und Ermittlerin Anna Leitner (Bettina Lamprecht) kommen einander näher. Foto: Paramount+

Komisch, aber nie lächerlich

In sechs Folgen arbeitet sich der Streamingdienst Paramount+ in seiner neuen deutschen Eigenproduktion "Kohlrabenschwarz – Eine Böse-Nacht-Geschichte" an alten deutschen Mythen und Sagen ab. Herausgekommen ist ein feiner Mix aus Horror, Comedy und Mystery, der skurril und komisch, aber niemals lächerlich gerät. Die Serie basiert auf der erfolgreichen Audible-Reihe, erfunden von Tommy Krappeis ("Bernd, das Brot") und Christian von Alster. Auch in der Hörspielreihe spielt Michael Kessler ("Manta, Manta", "Switch", "Kessler ist ..." ) die Hauptfigur.

Schwabs alter Freund Kommissar Falbner (Jürgen Tonkel) bittet ihn um Hilfe. Was dessen Chef Eberhard Kroiss – "Tatort"-Kommissar Axel Milberg als opportunistischer Ungustl mit wenig Spür- und Feinsinn, aber dafür mit lächerlichem Schnauzbart – wenig freut, will er doch die Fälle so klein wie möglich halten, um Aufregung zu vermeiden. Dafür funkt es zwischen Schwab und der energischen Ermittlerin Anna Leitner (Bettina Lamprecht) umso mehr. Beruflich und, wie es scheint, auch privat. Und auch Schwabs etwas mühsame Hippie-Ex Susanne (Bettina Zimmermann) und deren neuer Freund Franz Hartl (Peter Ketnath) – ein etwas schräger, ziemlich schlitzohriger evangelische Pfarrer, der auch mal seinen Colt zückt – mischen bei der Aufklärung der mysteriösen Fälle tatkräftig mit.

Axel Milberg als Ungustl und Kriminaldirektor Eberhard Kroiss. Foto: Paramount+

Ganz arg böse Kinder

Aber was ist mit den verschwundenen Jugendlichen passiert? Warum wurden diese auffälligen – man könnte auch sagen, schwer erziehbaren – Buben und Mädchen entführt? Von wem? Und wo sind sie jetzt? Die Zeit drängt. Dass ein Zeuge die Worte des Täters "Du bist ein ganz arg böses Kind" gehört hat, hilft und führt Schwab auf die Spur der alten Sage des Kraxelmanns, der sich als moralische Instanz der schlimmen Kinder auf seine eigene, recht grausame Weise angenommen hat. Und schon ist das schräge Ermittlerteam mittendrin in den alten bayerischen Sagen und Mythen, die in diesen sechs Folgen wiederauferstehen und mit viel Humor, aber auch einigen Schockelementen an die Gegenwart angepasst werden.

Der Kraxelmann, wie er früher sein Unwesen trieb. Heute ist er mit einem weißen Kastenwagen unterwegs. Foto: Paramount+

Der größere Plan dahinter

Erst nach und nach wird klar, dass hinter alldem ein perfider Plan steckt und etwas Größeres im Hintergrund seine blutigen Fäden zieht. Nicht alles wird aufgelöst, Regisseur Erik Haffner ("Pastewka", "Frau Jordan stellt gleich") arbeitet geschickt mit Cliffhängern. Auch am Ende dieser Staffel. Eine Fortsetzung würde freuen, an Stoff fehlt es nicht, auch die Gebrüder Grimm hätten da etwa so einiges an Grusel zu bieten. (Astrid Ebenführer, 13.6.2023)