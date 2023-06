Kinder sammelten an der Salzachböschung Müll und dürften dabei den Knaller gefunden haben. Dieser explodierte später in der Hand eines Buben

Der verletzte Schüler wurde ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach im Pongau gebracht. IIMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto

Schwarzach - Ein Schüler ist Montagnachmittag bei der Explosion eines Silvesterknallers im salzburgerischen Pongau verletzt worden. Wie Ö3 Dienstagnacht berichtete, sammelten Kinder einer Mittelschule laut Feuerwehr an der Salzachböschung Müll und Abfall. Dabei dürfte einer der beteiligten Buben einen Silvesterböller gefunden haben. Zurück in der Mittelschule sei der Knallkörper von den Kindern geöffnet worden und in der Hand eines Burschen explodiert, hieß es in dem ORF-Radiobericht.

Der Bub wurde mit Handverletzungen ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach im Pongau gebracht. Laut Ö3 hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. (APA, 13.6.2023)