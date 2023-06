In Österreich gibt es einen Mangel an Kassenärztinnen und -ärzten – nicht nur weil es zu wenige Kassenstellen gibt, sondern auch weil zu viele der an sich vorhandenen Stellen nicht besetzt werden können. Die Bundesregierung hat dennoch 100 weitere Kassenstellen und den Ausbau der Primärversorgungszentren angekündigt.

"Das ist nicht schlecht, aber es ist ganz sicher nicht gut genug", sagte Susanne Rabady, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM), im Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag. Tatsächlich gebe es zu wenige Kassenstellen, denn die Bevölkerung wachse, die Zahl der von der Krankenkasse finanzierten Medizinerstellen aber stagniere. "Das ändert allerdings nichts daran, dass wir zu wenige Interessenten für die vorhandenen Stellen haben", sagt Rabady. Deshalb müsse auch an vielen anderen Stellschrauben angesetzt werden.

Bezahlung ist nicht alles

Eine als fair und angemessen empfundene Bezahlung sei zwar "sichtbare Wertschätzung" – diese wiederum äußere sich aber nicht ausschließlich an der finanziellen Abgeltung. Ganz grundsätzlich müsse die generalistische, hausärztliche Medizin "in ihrer Attraktivität und Wichtigkeit für das Gesundheitssystem wieder sichtbar werden", sagt Rabady. Aktuell leide sie teils auch an der starken Spezialisierung der vergangenen Jahre.

Denn die große – auch mediale – Wertschätzung gebe es vor allem für hochspezialisierte Ärztinnen und Ärzte, sagt Rabady. "Die hausärztliche Medizin hat da ein bisschen an Strahlkraft verloren, die muss sie wiedergewinnen." Das fange "mit Sicherheit schon bei der Ausbildung an den Universitäten an", ziehe sich aber weiter in der Ausbildungszeit in den Spitälern, "wo die Vermittlung der Allgemeinmedizin an die jungen Kolleginnen und Kollegen" passiere.

Vielfalt entscheidend

Dort hänge viel davon ab, wie sich die jungen Auszubildenden in der Allgemeinmedizin behandelt fühlen, "ob die irgendwo unter ferner liefen mitdackeln oder ernst und wichtig genommen werden, ob sie während der Ausbildungszeit auch in ihrem eigenen Fach ausreichend gut und lange unterrichtet werden".

Der Vorteil am Ausbau der Primärversorgungszentren, wie ihn die Regierung plane, sei, dass im Verbund "in vielen verschiedenen Organisationsformen" gearbeitet werden könne, sagt Rabady. "Es gibt Leute, die möchten in die Einzelpraxis, und die wollen diese Selbstbestimmtheit. Aber das ist nicht etwas für alle." Zwar würden kleine Einheiten wie Einzel- und Gruppenpraxen weiterhin den weitaus größten Teil der Versorgung in Österreich stellen. Um diese aufrechterhalten beziehungsweise verbessern zu können, müsse aber auf die Vielfalt verschiedener Versorgungsmodelle gesetzt werden. (Martin Tschiderer, 13.6.2023)