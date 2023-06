Pariser Glamour zog am Montagabend in den gläsernen Kubus von Mies van der Rohe in Berlin ein. Die Show des Modehauses Saint Laurent in der Neuen Nationalgalerie war international besucht: Schauspielerin Charlotte Gainsbourg war da, Model Anja Rubik, CEO Francois-Henri Pinault hatte sich zur Feier des Abends die engen Hosen der Marke übergezogen.

Die Marke Saint Laurent zog es für einen Abend nach Berlin. Dresscode der Show? Eh klar. AEDT / Action Press / picturedes

Der Rummel verwunderte nicht. Saint Laurent gehört zu den schnellstwachsenden Modeunternehmen im Portfolio des Luxuskonzerns Kering. Designer Anthony Vaccarello agiert zwar unauffälliger als viele seiner Kollegen, doch er gehört seit seinem Antritt im Jahr 2016 zu den erfolgreichsten Kreativchefs von Kering. 3,3 Milliarden Euro Umsatz machte die Marke im vergangenen Jahr unter dem belgischen Designer. Die modische Strategie ist klar: Vaccarello setzt vor allem auf Schwarz und Weiß, verpasst Frauen weite Blazer und Männern Blusen mit tiefen Ausschnitten und zeigt seine Modenschauen nicht ausschließlich in Paris während der Fashion Weeks. Das hat ihm eine internationale Fangemeinde beschert.

Kering-CEO Francois-Henri Pinault war auch in Berlin vor Ort. AEDT / Action Press / picturedes

In Berlin zeigte der Kreativchef denn auch alles, wofür er bei Saint Laurent bekannt ist: scharf geschnittene Anzüge mit breiten Schultern und tiefe Dekolletés, knapp 50 Looks marschierten am Abend durch den Glaskubus.

SAINT LAURENT - MEN’S SUMMER 24 SHOW

⁣“Each man kills the thing he loves” Men's Summer 24 Show by Anthony Vaccarello Saint Laurent

Nachdem die Marke sich im vergangenen Jahr für ihre Männermodenschau in die Wüste begeben hatte, diesmal also in die deutsche Hauptstadt. Das ist eine echte Meldung, selten zieht es internationale Modehäuser an die Spree: Zuletzt hatte es das Unternehmen Bottega Veneta vor mittlerweile zwei Jahren gewagt, in Berlin Mode zu präsentieren.

STRANGE WAY OF LIFE | Official Trailer (2023)

A new short by Pedro Almodóvar starring Ethan Hawke and Pedro Pascal. Sony Pictures Classics

Die Männermode? Ein Wachstumsmarkt, auch bei Saint Laurent. Erst im Mai hat Designer Vaccarello, der mit seinem Arbeitgeber eine Produktionsfirma gegründet hat, bei den Filmfestspielen in Cannes einen queeren Western gezeigt. "Strange Way of Life" heißt der Streifen, in den Hauptrollen: Ethan Hawke und Pedro Pascal. Ihre Outfits? Selbstverständlich von Saint Laurent. (red, 13.6.2023)