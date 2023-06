19.30 UMWELT

Amerikas Plastik-Lüge – Profit statt Recycling Plastik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, und auch nicht mehr weg­zukriegen, wo doch nur ein Bruchteil des Plastiks recycelt wird. Um 20.15 folgen Coca Cola und das Plastikproblem und

die Reportage Krank durch Plastik? Bis 21.40 Uhr, ZDF Info

19.40 REPORTAGE

Re: Gerettet nach dem Erdbeben – Der schwere Weg für Opfer und Helfer Monate nach dem Erdbeben in der Türkei ist Hilfe noch dringend notwendig. Bis 20.10, Arte

20.15 UNIVERSUM

Die Victoriafälle – Afrikas Garten Eden

Der größte Wasserfall Afrikas ist Schauplatz dieser eindrucksvollen Dokumentation. Ein steter Wandel der Regen- und Trockenzeit fordert besondere Überlebensstrategien. Bis 21.05, ORF 2

20.15 FRÖHLICH

Aquamarin – Die vernixte erste Liebe (Aqua­marine, USA 2006, Elizabeth Allen) Eine junge Meerjungfrau und ihre zwei Freundinnen finden heraus, ob es die wahre Liebe gibt. Mit Emma Roberts. Bis 22.10, Disney Channel

Bewohnerinnen und Bewohner Sambias nennen die Victoriafälle auch "Der Rauch, der donnert". Universum, um 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Blue Planet Film

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Nach der Wahl des SPÖ-Vorsitzenden gibt es erste Herausforderungen und offene Posten. Ein Lokalaugenschein zu ÖVP und FPÖ in Salzburg, die Rolle der Wissenschaft in der ­Klimakrise und Lösungen zum Wolf- und Bärenproblem. Bis 22.00, ORF 2

21.50 GLEICHBERECHTIGUNG

Die Gläserne Decke – Weiblich, erfolgreich, ausgebremst Was steckt hinter der unsichtbaren Barriere („glass ceiling“), die Frauen am Aufstieg in Führungspositionen hindert? Filmemacherin Mari Soppela zeigt ver­schiedene Frauen, die gegen die Chancen­ungleichheit am Arbeitsplatz kämpfen. Um 23.15 folgt Wir sind Frauen, wir sind stark! Das Friedenscamp von Greenham über tausende Frauen, die den britischen Militärstützpunkt Greenham während des Kalten Kriegs belagerten. Bis 0.20 Uhr, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann Diese Woche zu Gast sind ­Performancekünstlerin Valie Export und Journalist, Autor und Kabarettist Guido ­Tartarotti. Bis 23.00, ORF 1

22.15 EINFÜHLSAM

37°: Jung, begabt und seelisch krank – Wenn Jugendliche Hilfe brauchen Der Film begleitet zwei Teenager, denen es nach außen hin gutzugehen scheint, obwohl sie täglich gegen eine innere Leere und Traurigkeit kämpfen. Bis 22.45, ZDF

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer – Die Nacht der Nächte Eine märchenhafte Hochzeitsnacht garantiert keine langfristig glückliche Beziehung. Paare auf verschiedenen Kontinenten erzählen, was ihnen in einer Partnerschaft wichtig ist. Um 23.25 folgt Ziemlich gute Freunde. ­Warum sind so viele Menschen einsam? Bis 0.10, ORF 2