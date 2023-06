Tori Bowie verstarb Anfang Mai. imago images / Gribaudi/ImagePho

Die frühere 100-m-Weltmeisterin Tori Bowie ist aufgrund von Komplikationen während der Geburt gestorben. Das ergab laut verschiedenen US-Medien der Autopsiebericht. Bowie wurde Anfang Mai im Alter von nur 32 Jahren in ihrem Haus tot aufgefunden. Die ehemalige Weltklasse-Sprinterin soll im achten Monat schwanger gewesen sein und zum Zeitpunkt ihres Todes in den Wehen gelegen haben. Dem Bericht zufolge sollen Eklampsie und eine Atemstörung zum Tod geführt haben.

Bowie wuchs in Mississippi auf. Sie spielte zunächst Basketball, ehe ihr Talent in der Leichtathletik offensichtlich wurde, nachdem sie über 100 m, 200 m und im Weitsprung jeweils den Titel der Besten ihres Bundesstaats holte. Bowie gewann bei den Weltmeisterschaften in London 2017 die Goldmedaille über 100 m und triumphierte auch mit der Staffel. Ein Jahr zuvor hatte die Leichtathletin bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro den kompletten Medaillensatz geholt: Gold mit der 4x100-m-Staffel, Silber über 100 m sowie Bronze über 200 m. Ihre erste große Medaille war Bronze über 100 m bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking. (sid, red, 13.6.2023)