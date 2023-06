Lisl Steiner, 1927 in Wien geboren, musste, um ihr Leben zu retten, 1938 aus Wien flüchten. Im Juni ist die Fotografin im Alter von 95 Jahren in Pound Ridge, New York, verstorben. Ich durfte sie für einige Jahre mit der Kamera begleiten. (Robert Newald, 13.6.2023)

Eröffnung der Fotoausstellung von René Burri im Westlicht im Jahr 2006. Foto: Robert Newald

2014 bei der Photokina in Köln. Foto: Robert Newald

Photokina in Köln. Foto: Robert Newald

Photokina in Köln. Foto: Robert Newald

Im Backstage-Salon in Köln im Jahr 2014 bei einer Veranstaltung von Verein Neue Fotokunst, Galerie Display und Andersview. Performance des Kölner Künstlers Bodo. Foto: Robert Newald

2014 in der Galerie West 46 bei der Eröffnung der Ausstellung "Witness – Realities of Forced Emigration 1938–1945" des Fotografen Meinrad Hofer. Lisl Steiner mit dem Fotografen Paul Albert Leitner. Foto: Robert Newald

Lisl Steiner mit Andreas Stadler (rechts), der während des Projekts Direktor des Kulturforums Österreich in New York war. Foto: Robert Newald

Eröffnungder Ausstellung "Witness – Realities of Forced Emigration 1938–1945". Foto: Robert Newald

Lisl Steiner sprach bei der Ausstellung vor Schülerinnen und Schülern der Graphischen. Im Bild: Filmemacherinnen und ihre Begleiterinnen, Ingrid Rockefeller und Vivian Winther. Foto: Robert Newald

Lisl Steiner mitAri Rath im Hamakom-Theater bei der Buchpräsentation zu "Witness – Realities of Forced Emigration 1938–1945". Foto: Robert Newald

Lisl Steiner mit dem Musiker und Komponisten Paul Gulda, 2015. Foto: Robert Newald

Einreichung für "Objektiv 2016", den Preis für Pressefotografie der APA. Foto: Robert Newald

Lisl Steiner an ihrem 89. Geburtstag. Foto: Robert Newald