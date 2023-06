Staatssekretär Florian Tursky auf digitaler Entdeckungsreise in Südkorea und Singapur. BKA/Schrötter

In Singapur seine Bankomatkarte zu verlieren ist keine große Kunst. In den Streetfood-Oasen der sogenannten "Hawker Center" legt man gerne seine Bankomat-, U-Bahn- oder Ausweiskarte auf den Tisch, um den Platz zu reservieren, während man sich ins Gewühl stürzt und die Jagd nach dem besten Hainanese Chicken Rice beginnt. Diebstahl fürchtet man hier wohl auch wegen rigoroser Strafen (Stockhiebe!) kaum, aber dass ein unachtsamer Gast im Gedränge die Bankomatkarte versehentlich vom Tisch streift, kann vorkommen.

Das ist kein großes Malheur, so man seine PIN nicht irgendwo auf das Plastik gekritzelt hat. Per App kann man die Karte sperren und eine neue anfordern – so man sie überhaupt braucht. Denn in Singapur ist es eigentlich unüblich, andere Zahlungsmethoden als das Smartphone zu benutzen. Bankomatkarten werden da eher für die Tischreservierung genutzt.

Singapur ist eines der am höchsten digitalisierten Länder der Welt. Auf einer Fläche, die nur dem Eineinhalbfachen von Wien entspricht, leben fast 5,5 Millionen Menschen. Diese enorme Dichte macht den Ausbau von Netzinfrastruktur attraktiv. 150 Singapur-Dollar kostet ein Komplettpaket des Telekomunternehmens Starhub im Monat. Darin inkludiert ist nicht nur ein Glasfasertarif, sondern auch Videostreaming mit Disney+, HBO und Amazon Prime sowie Cloudgaming – die Bandbreite von zwei Gbit/s gibt das locker her. In Österreich wären derartige Angebote verboten. Provider dürfen bei ihren Tarifen beispielsweise kein Netflix-Abo gratis dazugeben. Das verstößt gegen die Netzneutralität, urteilte die Regulierungsbehörde und zog derartigen Angeboten den Stecker.

Fair Share würde Kunden treffen

Über manche in Europa mit Verve geführte Debatten kann man in Asien nur amüsiert den Kopf schütteln. Der etwas euphemistisch "Fair Share" genannte Versuch der Netzbetreiber, eine Datenmaut für Google, Netflix und Co einzuführen, fällt in diese Kategorie. Die Argumentation in Europa lautet, dass die fünf größten Internetservices mehr als die Hälfte der Bandbreiten belegen – und sich an den Netzausbaukosten beteiligen sollen. Vor solchen Extragebühren für vielgenutzte Dienste warnt etwa der CEO des zweitgrößten Providers Starhub in Singapur, Nikhil Eapen, im Gespräch mit dem Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky: Würden sich lokale Anbieter mit Riesen wie Google anlegen, wäre es für diese ein Kinderspiel, heimische Provider vom Netz zu nehmen. Die Tech-Giganten könnten es sich spielend leisten, eine eigene Netzinfrastruktur aufzubauen oder Provider ganzer Länder aufzukaufen.

Erste Erleuchtung der Reise: "Eine derartige Besteuerung trifft am Ende nur die Kundinnen und Kunden, die doppelt zur Kasse gebeten werden", sagt Tursky und kritisiert die Angriffe auf die Branchenriesen aus den USA. Besser sei, die Zusammenarbeit zu suchen.

KI braucht Regulierung

In einem anderen Bereich dürfte sich die Zusammenarbeit mit den Großen der Branche schwieriger gestalten: bei der KI-Regulierung. Auf der Konferenz "Asia Tech x Singapore" zeigte sich bald, dass es bis zu ernsthaften Spielregeln für KI-Systeme wohl noch ein weiter Weg ist. Der alte Kontinent war auch stark vertreten: Die estnische Premierministerin Kaja Kallas sprach sich bei der Eröffnung des Gipfels noch einmal deutlich für klare Grenzen für KI aus. Die niederländische Digitalisierungsministerin Alexandra van Huffelen geriet gar mit dem Chef von Microsoft Asien aneinander, als dieser meinte, man müsse Todesfälle im Zuge der KI-Entwicklung in Kauf nehmen. Schließlich kämen auch im Straßenverkehr Menschen ums Leben. Tursky vertrat Österreich beim Gipfel.

Die zweite Erleuchtung: Künstliche Intelligenz braucht Spielregeln. Vom Vergleich mit Todesfällen im Straßenverkehr hält Tursky nicht viel, schließlich gilt die Straßenverkehrsordnung, ein Regelwerk, das bei KI-Systemen noch fehlt. Deshalb soll noch heuer die KI-Behörde umgesetzt werden. Eine ihrer ersten Aufgaben wird es sein, zu definieren, was unter KI zu verstehen ist. Eine fast schon philosophische Herausforderung.

Mehr angewandte Forschung

Das Silicon Valley Südkoreas liegt in Daejeon. Zwischen Robotern, Drohnen und Satelliten wird hier nicht nur die koreanische Höflichkeit in Anspruch genommen, sondern auch hart verhandelt. Europa ist zu abhängig von chinesischen Mobilfunkausrüstern und sucht nun nach Alternativen. Österreich streckt deshalb die Fühler nach Südkorea aus. Mit dem Institute of Information and Communications Technology Planning and Evaluation wurde eine Absichtserklärung ausverhandelt. Beide Seiten werden sich bereiterklären, die Forschung und Entwicklung von 5G- und 6G-Komponenten sowie Glasfasertechnologie voranzutreiben. Aber auch im Bereich der KI und Cybersicherheit soll zusammengearbeitet werden.

Dritte Erleuchtung: Österreich braucht mehr angewandte Forschung, wenn es um digitale Technologien, KI-Systeme und Telekommunikation geht. Gleichzeitig will man bei der Entwicklung des 6G-MobilfunkStandards vorne mitmischen und durch Forschungskooperationen von China unabhängiger werden. Wichtige Grundlagenforschung soll aber nicht in Richtung Südkorea abfließen. (Peter Zellinger aus Seoul, 15.6.2023)