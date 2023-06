Der Fachkräftemangel setzt immer mehr Betriebe unter Druck. Und diese Situation werde sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen, warnt einmal mehr Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin an der WU Wien. "Wir sind erst am Beginn der Krise", sagt sie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni. Umso wichtiger sei es, das gesamte Arbeitskräftepotenzial auszuschöpfen und bei der Bewältigung dieser Krise auch auf Personengruppen, die derzeit am Arbeitsmarkt unterrepräsentiert sind, zurückzugreifen.

Genau beziffern wollte Kohlenberger dieses Potenzial nicht. "Denn Geflüchtete sind keine homogene Masse. Sie stehen auch nicht sofort dem Arbeitsmarkt zur Verfügung." Gerade am Anfang würden sie Zeit brauchen, um ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und sich ihr Leben zu organisieren.

Diversität und Loyalität

Zahlreiche Studien zeigten, dass Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung überdurchschnittlich motiviert, innovativ, produktiv und loyal seien, sagt Kohlenberger. Beispielsweise sei die Hälfte aller IT-Start-ups im Silicon Valley von Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung gegründet.

Den Unternehmen würden sie außerdem mehr Diversität und einen Reputationsgewinn bringen. Und auch wenn es zynisch klinge: Sie seien auch stressresistenter. "Wer einmal in einem Schlauchboot nachts das Mittelmeer überquert hat, den lässt im Berufsalltag nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringen."

Geflüchtete wären ein schnell verfügbares Humankapital, wenn sie auf dem Weg in den Arbeitsmarkt gut begleitet würden, sagt Migrationsforscherin. Die gewonnene Zeit würde allfällige Kosten bei möglichen Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sicher ausgleichen.

Leichterer Zugang zum Arbeitsmarkt

Gute Erfahrungen mit Lehrlingen mit Fluchterfahrung gibt es bei den ÖBB. "Wir haben bei der Lehrlingssuche ganz bewusst auch junge Geflüchtete angesprochen", sagt Thomas Kreuter, HR-Leiter ÖBB-Infrastruktur. Von den 1.800 Lehrlingen haben rund 100 Fluchterfahrung. Beim Onboarding wurde auch mit Vereinen wie etwa der Lobby16 zusammengearbeitet, die die Jugendlichen auf den Job vorbereiten. Im Unternehmen arbeiten aber auch Personen, die bereits eine Ausbildung in ihren Herkunftsländern abgeschlossen haben. "Die wirken in den jeweiligen Gruppen als Multiplikatoren", ergänzt er. Von der Politik würde er sich stärkere Öffnungsschritte beim Arbeitsmarktzugang für geflüchtete Menschen wünschen. "Die jetzigen Rahmenbedingungen passen nicht zu den wirtschaftlichen Herausforderungen."

Im Pflegebereich ist der Personalmangel besonders stark zu spüren. imago

Der Pflegebereich leidet besonders unter dem Fachkräftemangel. Deshalb fordert Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser eine zentrale Infostelle: "Mit elf verschiedenen Berufsbildern ist der Bereich Pflege und Betreuung unübersichtlich. Was die Finanzierung der Ausbildung angeht, muss man sich erst einmal auskennen." Fördermöglichkeiten seien in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Hier mehr Klarheit zu schaffen würde allen Seiten helfen.

Darüber hinaus brauche es auch Integrationsmöglichkeiten für Geflüchtete, die zwar ausreisepflichtig sind, die aber aus Ländern kommen, mit denen es kein Rückführungsabkommen gibt. In Deutschland gebe es gute Beispiele, in welche Richtung es gehen könne. "Wenn Geflüchtete während ihrer Ausbildungszeit einen negativen Asylbescheid bekommen, können sie die Ausbildung beenden, danach dürfen sie weitere sechs Monate bleiben. Konnten sie in dieser Zeit am Arbeitsmarkt Fuß fassen, können sie bleiben", ergänzt sie. Damit der Arbeitskräftemangel nicht zur Bedrohung unseres Wohlstands werde, müsse das vorhandene Potenzial besser genützt werden. (Gudrun Ostermann, 15.6.2023)