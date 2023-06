Bereits zum siebenten Mal geht der Laufevent Track Night Vienna über die Bühne. Es gibt Stars zum Anfassen, und Mitmachen ist erwünscht. Der Verein "Run Together Now" zeigt es vor

Ein Teil der Laufgruppe ist bei der Track Night Vienna mit dabei. leggou.vision

Auch so geht Leichtathletik. In Los Angeles, London und Paris füllte die Track Night bereits Stadien, sorgte mit Showacts und eigenen DJs für Festivalcharakter. Nächster Stopp der Lauftour ist Wien. Und das bereits zum siebenten Mal. Im Wiener Prater, rund um das Leichtathletikzentrum, versammeln sich am Samstag echte Stars der Szene sowie heimische Amateure. Bei keinem anderen Leichtathletikbewerb kommen Teilnehmende so nah an ihre Idole heran. Wer schnell genug ist, steht gemeinsam mit den Stars an der Startlinie und läuft um Ruhm, Ehre und Preisgeld mit. Neben Österreichs Talent Sebastian Frey werden auch Dominic Lobalu, Frederick Ruppert, Georgie Hartigan und das gesamte OAC-Oceania-Team am Start sein.

Erstmals geht der Event unterstützt vom Sportartikelhersteller On über die Bühne. Das Schweizer Unternehmen steht hinter der Initiative "Right to Run". Das Ziel: gemeinsam mit lokal verankerten Sozialorganisationen leichteren Zugang zur Bewegung ermöglichen. Jeder habe das Recht zu laufen, unabhängig von der Herkunft. Nach diesem Leitsatz agiert das Unternehmen und unterstützt Organisationen mit finanziellen und materiellen Mitteln.

Von der Initiative profitiert auch "Run Together Now". Die Initiative folgt quasi dem Verein "Play Together Now", der seit 2015 Flüchtlinge, Sport und die österreichische Gemeinschaft zusammenbringt. Vor einem Jahr ging man einen Schritt weiter und rief einen eigenen Laufverein ins Leben. "Es ist kein 'Stattdessen', sondern viel mehr ein 'Noch dazu'. Wir haben unsere Ursprungsidee einfach weiterentwickelt", sagt Daniel Kemper, Mitbegründer des Vereins.

Der Verein boomt

Kemper und andere, die im Verein regelmäßig mithelfen, hatten bemerkt, dass immer mehr ukrainische Flüchtlinge in Wien auf der Suche nach sportlichen Aktivitäten waren. Anfangs hielt sich der Andrang in Grenzen, doch mittlerweile machen Ukrainer zehn Prozent der Teilnehmeranzahl aus. In den vergangenen acht Jahren ist die Anzahl der Play-Together-Now-Mitglieder auf fast 250 gestiegen. Gemeinsam spielt man Fußball, geht ins Theater oder kocht zusammen. Und nun wird eben auch gelaufen.

Zaman Hajati (rechts) und Daniel Kemper sind für die Trainings verantwortlich. leggou.vision

Spaß und der Gemeinschaftsgedanke stehen immer an erster Stelle. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern viel mehr darum, gemeinsam Zeit zu verbringen und jedem Mitglied die Möglichkeit zu bieten, sporteln zu können. Einmal in der Woche, genau gesagt jeden Montag am späten Nachmittag, trifft sich die Laufgruppe in der Rustenschacherallee am Rande des Praters im zweiten Wiener Bezirk. Die Zahl der Laufenden variiert. "Von Jung bis Alt, von Männern bis Frauen ist jeder willkommen. Aktuell sind wir fünf bis 18 Laufbegeisterte", sagt Kemper. Platzbeschränkungen gebe es keine. Denn: "Zu viele können es nicht sein."

Geleitet wird das Team neben Kemper, der selbst seit vielen Jahren begeisterter Läufer ist, von Zaman Hajati. Hajati stammt aus Afghanistan, ist seit acht Jahren in Österreich und engagiert sich im Verein. Das Projekt "Right to Run" ermöglicht ihm eine Ausbildung zum Lauftrainer. Für Kemper ist es enorm wichtig, dass Flüchtlinge auch selbst in die Lage kommen, Verantwortung zu übernehmen.

Einmal in der Woche wird im Wiener Prater gemeinsam gelaufen. leggou.vision

Dass im Verein nicht mehr nur gekickt, sondern auch gelaufen wird, bringt mehrere Vorteile mit sich. "Beim Laufen fallen keine Mietkosten an, die Wertgegenstände werden auf dem Gelände des Fußballplatzes eingesperrt", sagt Kemper. Für Mietkosten von Fußballplätzen, Schiedsrichtern und anderen Aktivitäten gibt der Verein jährlich mehrere Tausend Euro aus. Am teuersten kommt mit den steigenden Energiekosten das Mieten der Sportanlagen. Die gemeinsame Bewegung hält fit und verbessert nebenbei noch die Sprachkenntnisse der Athleten und Athletinnen.

Ein perfektes Match

Von der Kooperation mit der Firma On profitiert der Verein in vielerlei Hinsicht. "Die Idee hinter dem Projekt 'Right to Run' und unsere Vereinsideologie passen einfach gut zusammen. Außerdem unterstützt uns das Unternehmen mit Personal, Material und finanziellen Mitteln", sagt Kemper. Seit der Zusammenarbeit stehen dem Verein ein eigener Community-Manager als Ansprechpartner und verschiedene Laufartikel zur Verfügung. Außerdem gebe es für die Läuferinnen und Läufern ein Jahresbudget, aus dem Nenngelder für Großveranstaltungen bezahlt werden.

Beim heurigen Vienna City Marathon kam die Laufgruppe bereits zum Einsatz. Insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren in vier Viererstaffeln vertreten. Bei der Track Night Vienna sind erneut einige von ihnen dabei. Im siebenköpfigen Run-Together-Now-Team sind Afghanistan, Syrien, die Ukraine und Österreich vertreten, es wird im Bewerb über 5.000 Meter an den Start gehen. "Der Spaß steht im Vordergrund. Unser Ziel ist es, in der vom Veranstalter vorgegebenen Zeit ins Ziel zu kommen", sagt Kemper. Tickets für die Track Night Vienna kosten fünf oder zehn Euro. Bei der teureren Version handelt es sich um ein Play-Together-Now-Ticket, die Hälfte des Erlöses kommt dem Verein zugute. (Laura Rieger, 17.6.2023).