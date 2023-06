Benno und Fred sind beste Freude. Fred ist eine Gans und Benno eine Amsel. Aber viel wichtiger: Sie sind äußerst liebenswürdig und lebensfroh. In diesem Band sind sechs entzückende, kurze Geschichten über das Freundespaar versammelt. Einmal werden sie von ihrer Freundin, der Eule, zum Tee eingeladen, jedoch haben sie das Geschenk vergessen. Auf Umwegen kommen sie zu einem Hufeisen, das ja bekanntlich Glück bringen soll. Ob es auch hier so ist, soll nicht verraten werden. Nur so viel: Die Episoden haben überraschende, witzige Happy Ends mit herrlichen Dialogen und vielen Bildern. Und wenn ihr von den beiden nicht genug bekommen könnt, wartet schon der zweite Band auf euch: Benno, Fred und der letzte Keks. Hoffentlich nicht der letzte Teil dieser wunderbaren Erstlesegeschichten. (10.6.2023)

Das Buch wurde von Ursula Tichy für euch ausgewählt. www.buchstart.at