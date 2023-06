So früh wie selten zuvor gibt es so viel Aufmerksamkeit für den Vorwahlkampf in den USA. Selten gab es aber auch so viele Fragezeichen. Welche Rolle spielt der Ukraine-Konflikt im Rennen ums Weiße Haus? Ist es am Ende nur die Justiz, die Donald Trump als neuerlichen Spitzenkandidaten der Republikaner verhindern kann? Am Dienstag wird der Ex-Präsident zur Verlesung der Anklage wegen des Hortens von Geheimdokumenten in Miami, Florida, erwartet. DER STANDARD sprach mit USA-Kennerin und Politikwissenschafterin Cathryn Clüver Ashbrook über den Stand der USA.

Trumps Unterstützer stehen bereit. APA/AFP/GIORGIO VIERA

Schon jetzt stellen sich zudem historisch neue Fragen: Trump ist der erste ehemalige Präsident in der Geschichte der USA, dem Verbrechen nach dem Bundesgesetz angelastet werden, und der gleich in mehreren Fällen auf der Anklagebank sitzt. Noch scheinen die lautesten Stimmen in seiner Partei und auch seine Anhänger zu ihm zu halten. Die eigentlichen Prozesse würden aber zeigen, ob sich der Eindruck des "Teflon-Kandidaten" halten kann, dem Anhänger trotzdem die Treue halten, sagt Clüver Ashbrook. Die Justiz müsse aber auf allen Ebenen weiter uneingeschränkt wirken können, sonst drohe der internationalen Glaubwürdigkeit der USA der Verfall. Schlussendlich würde das Timing der verschiedenen Verfahren – und die innenpolitische Konkurrenz unter Republikanern – Auswirkungen darauf haben, ob sich Trump als Kandidat halten könne, so Clüver Ashbrook.

Eher geringerer Ukraine-Fokus

Unabhängig davon würde das Thema Ukra­ine weder "im Vorwahlkampf und vermutlich auch noch nicht einmal im Hauptwahlkampf" eine große Rolle spielen, weil außenpolitischen Themen dort regelmäßig eine nicht sonderlich wichtige Rolle zukommt, sagt die Politikwissenschafterin.

Der Wettlauf mit China wird hingegen eine deutlich gewichtigere Rolle spielen, weil dieser direkt auf die wirtschaftliche Entwicklung der USA – und somit auch auf die Innenpolitik – abzielt. Bislang war die Ukraine-Unterstützung nur dann ein Thema der republikanischen Vorkämpfer, wenn es darum ging, diese Ausgaben im Vergleich zu innenpolitischen Ausgaben zu sehen.

Die Polizei radelt an. AP/Joe Cavaretta

Dass Donald Trump die Ukraine (wieder) zum innenpolitischen Spielball machen könnte, zeigt jedoch das erste Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten – das zeugt von den Brüchen mit der klassisch-republikanischen Tradition. Noch aber seien die "Reagenite Republicans", die den Kampf gegen autoritäre Staaten als außenpolitische Raison empfinden, sehr präsent in der Partei. Diese sähen in der Unterstützung der Ukraine weiterhin einen Wert an sich. Auch im Hinblick auf das aufstrebende China wolle man "einen Kontrapunkt setzen".

Innerhalb der Bevölkerung ist die Nato-Unterstützung mit 70 Prozent so hoch wie selten zuvor, sagt Clüver Ashbrook. Dazu käme, dass der Ukrainekrieg für die USA großteils ohne unangenehme Begleiterscheinungen wie Fluchtbewegungen oder den Verlust eigener Truppen daherkomme. Und man dürfe auch nicht vergessen, "dass die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf, ihr Territorium wieder zurückzuerobern, im Vergleich zum gesamten Verteidigungshaushalt enorm billig ist. Für die USA ist es ein unheimlich effizienter Krieg, eine Verteidigung des Westens für einen sehr, sehr kleinen Preis", so die leitende Beraterin der Bertelsmann-Stiftung.

Umweg auf dem Weg nach Asien

Einst war es US-Präsident Barack Obama, der den "Pivot to Asia", die Neuausrichtung der US-Außenpolitik, weg vom europäischen und hin zum asiatischen Kontinent, ausrief. Spätestens der Ukrainekrieg hat dann zumindest für einen Umweg der USA gesorgt, zurück an die alte Wirkungsstätte Europa. Und so wird sich die künftige China/Asien-Strategie der USA auch am Wahlergebnis entscheiden.

Ein Präsident Trump 2.0 würde "noch sehr viel radikaler und direkter gegen China vorgehen" und Europa auf sich allein gestellt lassen, Truppen abziehen, glaubt Clüver Ashbrook. Trump übersehe dabei aber, dass eine einfache Truppenverlegung ins "asiatisch-pazifische Theater" so nicht möglich sei. Die Pazifik-Strategie habe andere Schwerpunkte, "andere Waffensysteme, die Marine und die Luftwaffe im Lead." Die Logik "in Europa für Asien gespart" gehe nicht auf. Da würden die Repu­blikaner ihrer Wählerschaft falsche Wahrheiten vorgaukeln. Um die Aufkündigung der Nato-Mitgliedschaft seitens der USA zumindest zu verlangsamen, hatte der Kongress 2019 bereits zu einer gesetzlichen Schranke gegriffen. Die Demokraten dürften auch bei einem republikanischen Weißen Haus einen gänzlichen Truppenabzug verhindern.

Unabhängig vom Wahlausgang erwarten die USA weiterhin, dass europäische Nato-Staaten mehr für ihre eigene Sicherheit leisten, und fordern dies auch weiter ein – unabhängig des Parteibuchs. Die Europäer müssten schon in Vorbereitung auf den Nato-Gipfel in Vilnius die eigene Verteidigungsindus­trie auf den Prüfstand stellen: Es gelte, Neuinvestitionen so zu organisieren, dass die Systeme möglichst gut zusammenarbeiten. Auch müsse man sich ehrlich sein und für den Ernstfall eines US-Ausstieg aus der Nato zu planen: Beschaffungsprozesse müssten rasch umorganisiert werden, sodass man im Ernstfall vorbereitet und agiler agieren könnte – da fehlten Jahrzehnte der Vorbereitung.

Cathryn Clüver Ashbrook glaubt, dass sich Europa selbstständiger aufstellen muss. STANDARD

Folgen des "China-Virus"

Aber auch innen- bzw. sozialpolitisch könnte die schärfere Anti-China-Rhetorik in den USA Folgen haben, zählt die chinesische Diaspora in den Staaten doch fast sechs Millionen Menschen. Erst im Mai habe man zwar wieder den "Asian American and Pacific Islander Heritage Month" gefeiert, sagt Clüver Ashbrook. Infolge von Trumps aggressiver Anti-China-Rhetorik, als er Covid-19 etwa nur mehr als "China-Virus" bezeichnete, haben rund ein Drittel der US-Amerikaner mit asiatischem Hintergrund ihre täglichen Routinen aufgrund der Angst vor Angriffen umgestellt. Antiasiatische Hassverbrechen stiegen von 2020 auf 2021 gar um 339 Prozent an. Und ganz generell erhielten antichinesische Ressentiments im globalen Westen einen enormen Aufschwung zu jener Zeit.

Besonders in den USA stieg auch die Diskriminierung wieder. "Und diese Entwicklungen sind für die USA natürlich innenpolitisches Gift. Immer noch stuft das FBI intern radikalisierte politische Gewalt als die größte Bedrohung für die USA ein. Einen sich zuspitzenden Diskurs darüber, wer jetzt 'echte Amerikaner' sind, diese rückwärtsgewandte Auffassung von Amerika und White Privilege, diesen Kampf muss die US-Demokratie ansprechen und aushalten." Sollten sich die Demagogen durchsetzen, würde sich diese Gefahr mit Sicherheit zuspitzen, ist sich Clüver Ashbrook sicher.

Bleibt die Frage, ob der Ukrainekrieg in der Nachbetrachtung tatsächlich einer jener Momente ist, der zu einer multipolareren Welt geführt haben wird, wie sie etwa die Brics, die aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, mitunter auch Deutschland, Südkorea, Japan oder Australien gerne hätten? Das wird man so schnell wohl nicht wissen. Klar sei aber, dass es – mitausgelöst auch durch die westlichen Sanktionen gegen Russland rund um das Swift-Bezahlungssystem – zum Versuch einer De-Dollarisierung, einer Abkehr vom US-Dollar als dominanter Haupt- und Reservewährung kommt, sagt Clüver Ashbrook. Ob die anderen Brics-Länder in diese russisch-chinesische Nutzpartnerschaft einsteigen oder anderweitig versuchen, ihren Aktionsspielraum zu erweitern, sei noch offen. "Wenn sich aber zwei Drittel der Weltbevölkerung, unabhängig von der Anzahl der Länder, vertreten von autoritären und quasiautoritären Regimen, de facto neutral verhalten und dem Duktus Autokratie versus Demokratie nicht länger folgen können, dann braucht es ein neues Denken im Umgang mit ihnen", sagt Clüver Ashbrook. (Fabian Sommavilla, 13.6.2023)