Ob heuer ein wespenreiches Jahr bevorsteht, darüber kann bis jetzt nur spekuliert werden. Die Saison steht erst in ihren Startlöchern. imago images/MiS

Wespen kommen immer dann, wenn es gerade am gemütlichsten ist. Beim Frühstücken auf dem Balkon, bei der Grillerei im Garten oder beim Picknicken im Park. Sie lieben vor allem alles, was süß ist. Haben sie das Marmeladebrot erst einmal entdeckt, bekommt man sie nur schwer wieder los. Wer nicht aufpasst oder vielleicht durch wildes Herumfuchteln versucht, sie zu vertreiben, wird nicht selten gestochen. Und so ein Stich kann ganz schön schmerzhaft sein. Die Haut schwillt an, wird rot und man verspürt einrn brennenden Schmerz. Für Allergiker kann ein Stich sogar lebensbedrohlich werden. In Österreich reagieren schätzungswiese 3,3 Prozent mit schweren allergischen Reaktionen auf Wespen-, Bienen- oder Hornissenstiche.

Was viele dabei nicht wissen: Die Wespensaison hat bereits begonnen. "Die Königinnen, die den Winter überlebt haben, schwirren im Frühling aus und suchen sich einen geeigneten Ort für ihr Nest. Je nach Wetterlage beginnen die Arbeiterinnen dann ab Juni Futter für die Königin und die Brut zu besorgen", berichtet Helmut Kovac vom Institut für Biologie an der Universität Graz. Bleibt es jetzt längere Zeit warm und trocken, werden die ersten Arbeiterinnen bald mit ihrer Arbeit beginnen. Wer bereits weiß, dass er oder sie allergisch auf einen Wespen- oder Hornissenstich reagiert, sollte deshalb besonders vorsichtig sein und immer ein Notfallset bei sich tragen. Aber auch wer bis jetzt nur leicht auf Stiche reagiert hat, ist vor einer allergischen Reaktion nicht gefeit. Denn je öfter eine Person gestochen wird, umso höher ist das Allergierisiko. Ebenso spielt der zeitliche Abstand eine Rolle. Wer einmal im Jahr gestochen wird, hat ein geringeres Risiko, schwere allergische Reaktionen zu entwickeln, als jemand, der dreimal innerhalb eines Monats gestochen wird.

Bei Warnsignalen Rettung rufen

Das Tückische an allergischen Reaktionen ist, dass sie in den meisten Fällen unberechenbar sind. "Es gibt verschiedene Phasen. Eine Rötung und Schwellung nach einem Stich haben so gut wie alle Menschen. Wenn sich diese Reaktion jedoch ausbreitet und einen Durchmesser von zehn Zentimeter überschreitet, sollte möglichst schnell ärztlich abgeklärt werden, ob es sich um eine Allergie handelt," sagt Tamar Kinaciyan, Leiterin der Allergieambulanz und der pädiatrischen Dermatologie an der Med-Uni Wien. "Es kann sein, dass die Allergie auf diese Stelle beschränkt bleibt. Es kann aber auch zu einem anaphylaktischen Schock kommen, der dann lebensbedrohlich ist." Aufmerksam sollte man auch werden, wenn sich an verschiedenen Stellen des Körpers ein Nesselausschlag bildet. "Das sind kleine Quaddeln, die besonders stark jucken und ganz plötzlich auftauchen", beschreibt die Expertin. Auch das kann ein Hinweis auf eine schwere allergische Reaktion sein.

Wer diese Warnsignale feststellt oder auch Herzrasen, Schwindel, Übelkeit oder Schweißausbrüche bekommt, sollte nicht zögern und sofort die Rettung alarmieren. Gleiches gilt, wenn man im Gesicht gestochen wurde oder vielleicht sogar in die Zunge. Die Schwellung kann dann zu Atemnot führen – etwa wenn die Zunge so stark anschwillt, dass dabei die Atemwege blockiert werden. Wer eine starke allergische Reaktion erlitten hat, wird im Nachhinein allergologisch untersucht. Mithilfe eines Bluttests klärt man ab, ob es sich tatsächlich um eine Allergie gegen Insektenstiche handelt. "Dann geben wir den Betroffenen ein Notfallset mit. Darin befinden sich ein Antihistaminikum, das abschwellend wirkt und die allergische Reaktion lindert, ein Kortisonpräparat, das ebenfalls die Schwellung reduzieren soll, und ein sogenannter Epipen", erklärt die Dermatologin. Der Epipen ist eine Adrenalin-Fertigspritze. Adrenalin sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße schnellstmöglich wieder verengen und somit der Blutdruck stabilisiert wird. "Und wir empfehlen eine Allergie-Immuntherapie. Das Allergen wird dabei dem Körper in regelmäßigen Abständen verabreicht, er entwickelt eine Toleranz und die allergischen Reaktionen nehmen ab."

Betroffene Stelle kühlen

Wie schnell es zu einer lebensbedrohlichen Situationen nach einem Insektenstich kommt, ist in ganz individuell. Kinaciyan sagt: "Man kann binnen Minuten das Bewusstsein verlieren, es kann aber auch erst nach einer Stunde passieren." Immer wieder hört man auch davon, dass Menschen einen Autounfall nach einem Insektenstich verursachen. "Das kann passieren, wenn die Person panisch wird, etwa weil sie die Wespe aus dem Auto bekommen will, aber auch weil der anaphylaktische Schock besonders schnell einsetzt. Wer im Auto gestochen wird, sollte sofort rechts stehen bleiben und im Zweifel die Rettung rufen."

Aber auch wenn der Stich lediglich eine Schwellung und Rötung verursacht, kann er ganz schön wehtun. Kühlen hilft dann am besten. Die Expertin weiß: "Ein Kühlpack oder nasse Tücher auf der betroffenen Stelle verhindern das weitere Anschwellen." Und für Allergiker hat sie noch einen Tipp: "Wer an den Extremitäten gestochen wurde und weiß, dass er oder sie allergisch ist, kann das Bein oder den Arm abbinden. Somit verhindert man eine zu schnelle Ausbreitung des Gifts im Körper und man gewinnt etwas Zeit." Wenn nichts Kühlendes zur Hand ist, können auch alte Hausmittel wie eine aufgeschnittene Zwiebel auf den Stich gelegt werden – für die Wirkungsweise gibt es jedoch keine wissenschaftlichen Beweise. Babys und Kleinkinder, die zum ersten Mal von einer Biene, Wespe oder Hornisse gestochen werden, erleiden übrigens keinen allergischen Schock. Die Expertin weiß: "Man kommt nicht mit einer Insektengiftallergie auf die Welt. Diese Allergie entwickelt sich erst im Laufe des Lebens."

Vom Aussterben bedroht

Damit man erst gar nicht gestochen wird, sollte man ein paar Verhaltensregeln beachten. Der Biologe Helmut Kovac weiß: "Wespen verhalten sich nicht von Natur aus aggressiv. Sie greifen erst an, wenn ihr Nest bedroht wird oder wenn sie angegriffen zu werden." Darum sollte man in der Nähe eines Wespennests nicht stark trampeln oder es gar anfassen und auch nicht herumfuchteln, wenn eine Wespe das Marmeladenbrot anpeilt. "Je ruhiger man sich verhält, umso geringer ist die Gefahr, gestochen zu werden," erklärt der Biologe.

Wespen und auch Hornissen, die zur Gattung der Wespen gehören, stehen in Österreich übrigens unter Naturschutz. Denn vor allem die Hornisse ist bereits vom Aussterben bedroht. Und beide sind von großem Nutzen für unser Ökosystem. "Sie sind hervorragende Schädlingsvertilger. Auf ihrem Speiseplan stehen unter anderem die Larven von Motten und Faltern sowie Blattläuse." Zudem dienen Wespen viele Vögeln und Säugetieren als Nahrung. Wer in seinem Garten ein Wespennest entdeckt, sollte sich professionelle Hilfe holen und nicht selbst versuchen, das Nest zu entfernen.

Und noch einen sehr praktischen Tipp hat der Experte: Damit die Wespen nicht zum Frühstückstisch fliegen, kann man eine kleine Schüssel mit Marmelade in etwa zehn Metern Entfernung aufstellen. Im besten Fall werden sie davon angelockt und geben sich damit zufrieden. Auch das Besprühen mit Wasser haben sie gar nicht gern – das simuliert nämlich Regen, und der lässt sie verschwinden. (Jasmin Altrock, 15.6.2023)