Birgit Baumann aus Berlin

Es ist eine ungewöhnliche Mitteilung, die die Berliner Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz dieser Tage herausgegeben hat. Weder dreht sich diese um Rechte für Konsumentinnen und Konsumenten noch um die Umbenennung von Straßennamen. Vielmehr geht es um das Artemis, das größte Bordell Berlins, das äußerst bekannt ist.

"FKK-Club" nennt es sich selbst, hat von elf Uhr vormittags bis fünf Uhr früh geöffnet und erstreckt sich über 4.000 Quadratmeter. Die einen kennen das 2005 eröffnete Etablissement, weil sie drin verkehren, die anderen von den letzten Metern auf der Stadtautobahn nach Berlin. Der rot leuchtende Name des Gebäudes in Halensee ist gut zu sehen. "Erfahrungsgemäß sind ca. 80–120 Ladies pro Tag anwesend", heißt es auf der Website.

Durchsuchung von 900 Einsatzkräften

Im April 2016 war es sehr voll, aber nicht weil das Geschäft so gut lief. 900 Polizisten, Zollbeamte und Staatsanwälte waren angerückt, um den Club zu durchsuchen. Warum, das erklärte der damalige Oberstaatsanwalt Andreas Behm bei einer Pressekonferenz. Die Betreiber – die Brüder Hakim und Kenan S. – wurden nicht nur verdächtigt, den Sozialkassen 17,5 Millionen Euro an Beiträgen und dem Fiskus sechs Millionen Euro an Steuern vorenthalten zu haben.

Behm sprach damals auch von einem "direkten Bezug zu den Hells Angels" sowie einem "unmittelbaren Bezug zur organisierten Kriminalität". Er zog sogar einen Vergleich mit dem US-Gangster Al Capone. Es hieß zudem, die Prostituierten würden wie "Sklaven auf Baumwollfeldern" behandelt. Die zwei Betreiber, der Geschäftsführer und drei im Artemis tätige Frauen saßen vier Monate in Untersuchungshaft.

Doch es stellte sich heraus: Die Vorwürfe waren haltlos, weder Menschenhandel noch Steuerhinterziehungen konnten belegt werden. 2018 ließ das Berliner Landgericht eine Anklage nicht zu. Nach Ende des Verfahrens wollten die beiden Betreiber den Vorgang aber nicht so auf sich sitzenlassen und wehrten sich juristisch. Sie forderten eine offizielle Entschuldigung und 1,5 Millionen Euro Schadenersatz.

"Reißerische Aussagen"

Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit mit dem Land Berlin. 1,5 Millionen bekamen die Brüder letztendlich nicht. Aber es gab schon einiges an Steuergeld. Im Dezember verurteilte das Berliner Kammergericht das Land Berlin zu Schadenersatzzahlungen von mehr als 100.000 Euro – je 50.000 für jeden Bruder, dazu Zinsen. In seinem Urteil rüffelte das Gericht, die Staatsanwaltschaft habe nach der Razzia "vorverurteilende, reißerische Aussagen" gemacht, und betonte, auch Puffbetreiber hätten ein Recht auf ihren guten Ruf. Zuvor hatte das Gericht einen Vergleich angeboten, Berlin hätte 25.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen sollen. Diese vergleichsweise günstigere Lösung war aber vonseiten des Justizsenats abgelehnt worden – sie war zu teuer.

Außerdem klagten die Brüder auf Entschädigung für die Zeit, in der sie in Untersuchungshaft saßen, sie forderten dafür 200.000 Euro. Nun kam es zu einem Vergleich, das Land Berlin zahlt insgesamt in Bausch und Bogen 250.000 Euro. Und es gab jetzt auch die geforderte Entschuldigung. "Das Land Berlin entschuldigt sich für die Untersuchungshaft und die erheblichen Nachteile, die die damals Beschuldigten durch die Durchsuchung, die Untersuchungshaft, die Anklageerhebung und die Äußerungen der Staatsanwaltschaft erlitten haben", heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Senatsverwaltung für Justiz. Schlusssatz der Erklärung: "Der Vorgang ist damit insgesamt abgeschlossen." (Birgit Baumann aus Berlin, 13.6.2023)