Sicherheitsfragen durchwirken unser Leben. Helm tragen beim Radeln, auch wenn man damit allzu komisch aussieht? Wichtig. Angurten auch als Beifahrer? Verpflichtend nach dem Motto "Trau nur dir selbst". Saisonbedingt natürlich von zentraler Bedeutung ist das sichere Grillen; das weiß auch Guten Morgen Österreich. Das Bildungs-TV hat Haubenkoch Robert Letz zu Gast, der den Einsatz von feuerfesten Lederhandschuhen empfiehlt. Tücher bitte nicht, sagt er, der eher der Holzkohlengrilltyp ist. Riecht gut, wobei: Mit Gas geht es natürlich schneller. Dabei empfiehlt Letz aber unter anderem Testsprays, falls eine Stelle am Griller undicht ist ... also, Achtung! Ehe man sich versieht, wandert Guten Morgen Österreich aber von der individuellen zur allgemeinen Gefährdungslage, vom Griller zum AKW Saporischschja.

Haubenkoch Robert Letz (rechts) zu Gast bei "Guten Morgen Österreich". Screenshot: tvthek.orf.at

Wie real ist die Gefahr, fragt Moderator Patrick Budgen Georg Steinhauser, den Experten für Nuklearkatastrophen. Wie ist das mit dem Kühlwasser nach der Dammsprengung? Zu wenig verfügbar? Nein, beruhigt der Mann.

Erstens sei das AKW abgeschaltet, der Kühlteich, der nach wie vor gefüllt ist, reiche im Moment. Daneben gebe es, sollte dieser leck werden, noch Brunnen und Sprühbecken. Endgültig beruhigt habe Steinhauser eine Analyse aus Frankreich. Würden alle Stricke reißen, könne man sich sogar mit Löschfahrzeugen eine Weile behelfen. Wie geht es den anderen AKWs in der Ukraine? Diese seien gut in Form und unter ukrainischer Obhut, sagt der Experte. Das seien beruhigende Nachrichten, lächelt der Moderator. Er will auch uns Sorgen nehmen. Dass das Betreiben von AKWs in Kriegsgegenden sicherer ist als Grillen, will man dann aber doch nicht glauben. (Ljubiša Tošić, 13.6.2023)