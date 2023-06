Miami/Washington – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss nach einer Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vor Gericht erscheinen. Bei dem Termin am Dienstag (21.00 MESZ) vor einem Bundesgericht in Miami wird die Anklageschrift verlesen. Trump werden darin 35 Straftaten zur Last gelegt. Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Trump hatte die Anschuldigungen in der Vergangenheit als "lächerlich" bezeichnet. Der 76-Jährige dürfte höchstwahrscheinlich auf "nicht schuldig" plädieren. Rund um das Gericht in der Metropole im US-Bundesstaat wurden wegen erwarteter Proteste die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

VIDEO: Anhänger zu Trump-Anklage: „Wir werden Miami fluten“

In der 49 Seiten langen Anklageschrift, die am Freitag veröffentlicht worden war, werden Trump sieben Kategorien von Vergehen vorgeworfen. Dazu gehören eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen. Über die Anklage hatte eine Anklagejury auf Betreiben des Sonderermittlers Jack Smith entschieden. Trump hat Smith auf seiner Plattform Truth Social als "geistesgestörten Psycho" bezeichnet. Der Republikaner hat wiederholt seine Unschuld beteuert. Experten sehen die Staatsanwaltschaft allerdings in einer starken Position. Trumps ehemaliger Justizminister William Barr – mit dem er sich überworfen hatte – erklärte am Sonntag, er sei über die Brisanz und Anzahl der gefundenen Dokumente erschüttert. "Wenn auch nur die Hälfte davon wahr ist, dann ist er erledigt", sagte Barr zur Anklage. Trump warf Barr anschließend vor, die Kommentare aus Verärgerung gemacht zu haben, und nannte seinen Ex-Minister ein "feiges Schwein".

Trump-Anhänger protestieren in Florida. APA/AFP/RICARDO ARDUENGO

Politisches Kalkül vermutet

Trump will bei der Wahl 2024 erneut antreten und führt in Umfragen das Feld der republikanischen Bewerber an. Anhänger der Republikaner vermuten daher hinter der neuen Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump einer Umfrage zufolge mehrheitlich politisches Kalkül. Laut der Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos halten 81 Prozent der republikanischen Wähler das am Dienstag beginnende Verfahren gegen Trump für politisch motiviert. Zudem bleibt er der Umfrage zufolge der bevorzugte republikanische Kandidat für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr mit etwa 43 Prozent vor dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, mit 22 Prozent. Zwar lag Trump bei der vorherigen Erhebung Anfang Mai mit 49 zu 19 Prozent vorn. Allerdings war DeSantis zu diesem Zeitpunkt formell noch nicht in das Rennen um die republikanischen Präsidentschaftskandidatur eingetreten.

Die Anklage ist der erste Prozess auf Bundesebene gegen einen Ex-Präsidenten in der Geschichte der USA. Bei einem Schuldspruch drohen Trump allein für Justizbehinderung bis zu 20 Jahre Gefängnis. Dabei könnte das Hauptverfahren möglicherweise erst nach der Wahl Anfang November 2024 beginnen. Die Anklage hindert Trump auch nicht daran, weiter Wahlkampf zu betreiben oder im Fall eines Sieges ins Weiße Haus zurückzukehren. Experten zufolge gäbe es selbst im Falle eines Schuldspruchs und einer Gefängnisstrafe keine Handhabe, um ihn daran zu hindern, den Amtseid abzulegen. (APA, Reuters, 13.6.2023)