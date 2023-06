In der dritten Klasse Volksschule sieht der österreichische Lehrplan vor, dass Kinder schwimmen lernen. So weit die Theorie. In der Praxis kann allerdings nicht jedes Kind im entsprechenden Alter tatsächlich gut schwimmen, und selbst Schwimmkurse für Erwachsene sind regelmäßig ausgebucht. Dabei ist Schwimmenkönnen eine Fertigkeit, die nicht nur Spaß macht oder sportlicher Betätigung dient, sondern bekanntlich Leben retten kann. Gerade bei kleinen Kindern gehen tödliche Ertrinkungsunfälle nahezu unbemerkt vonstatten und sind Jahr für Jahr auch in Österreich traurige Realität. Fehlende Schwimmkompetenz kann lebensbedrohlich sein – und der erste Schritt beim Schwimmenlernen ist gewissermaßen das Nichtertrinkenlernen.

Wie alt war Ihr Kind, als es schwimmen lernte? APA/BARBARA GINDL

Wenn Kinder nicht schwimmen können

Die Gründe dafür, dass Kinder erst spät oder womöglich gar nicht schwimmen lernen, sind vielfältig. Ein Faktor dabei ist, dass in der Corona-Krise die Durchführung des schulischen Schwimmunterrichts ausgesetzt werden musste. Auch wo in Österreich man aufwächst, kann dabei entscheidend sein: Ist man beispielsweise eher von Bergen als von Seen umgeben und fährt zudem mit seiner Familie selten auf Badeurlaub, kann das sichere Schwimmenlernen schlichtweg an mangelnden Möglichkeiten scheitern. Auch negative Erfahrungen, die man selbst beim Baden macht, oder traumatisierendes Miterleben von Badeunfällen können ein Grund dafür sein, dass man dem Wasser von Kindesbeinen an als unberechenbarem Element ablehnend gegenübersteht und sich nie so weit hineinbegibt, dass man nicht mehr stehen kann.

Die Zahlen dazu sind jedenfalls eindeutig: Laut einer Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit können sich 148.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 19 Jahren nicht über Wasser halten. Jedes zehnte Kind könne nicht schwimmen. Der Gesamtanteil der Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer in Österreich liegt bei 600.000. Auch Jugendrotkreuz und Wasserrettungen sehen hier dringenden Handlungsbedarf und beklagen regelmäßig, dass der Nichtschwimmeranteil in der Bevölkerung immer größer wird.

Wie ist das bei Ihren Kindern?

Können Ihre Kinder schon gut schwimmen – oder sich zumindest sicher über Wasser halten? In welchem Alter haben sie schwimmen gelernt? Geschah dies vorwiegend über den Schulunterricht, im Privaten oder noch an anderer Stelle? Und wie war das bei Ihnen selbst als Kind? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 14.6.2023)