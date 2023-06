Die Stadt Wien startete 2021 eine Kampagne gegen K.-o.-Tropfen. APA/HELMUT FOHRINGER

Mit den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann sind auch K.-o.-Tropfen verstärkt im Gespräch. Die 24-jährige Nordirin Shelby Lynn schilderte, an den Konzertabend in Vilnius nur noch eine bruchstückhafte Erinnerung zu haben – sie vermutet, sie sei unter Drogen gesetzt worden. Dass Frauen "mithilfe von K.-o.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt" worden seien, wiesen die Anwälte Lindemanns in einer Aussendung daraufhin als "ausnahmslos unwahr" zurück.

Als K.-o.-Tropfen werden verschiedene Substanzen bezeichnet, die euphorisierend wirken und in höherer Dosis zu Bewusstlosigkeit führen oder sogar tödlich enden können. So zum Beispiel GHB, "Liquid Ecstasy" genannt. GHB gibt es als Salz und in flüssiger Form und unterliegt in Österreich dem Suchtmittelgesetz. GBL wiederum, das hauptsächlich als Lösungsmittel in der Industrie eingesetzt wird, ist vom Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz erfasst.

Bitterer oder seifiger Geschack

Aber auch Ketamin oder Benzodiazepine werden immer wieder als sedierende Mittel missbraucht. Dazu zählt etwa Flunitrazepam, auch als Rohypnol bekannt – jene Substanz, die Till Lindemann in seinem Gedicht "Wenn du schläfst" beschreibt.

K.-o.-Tropfen sind auch als "Vergewaltigungsdroge" bekannt, da Täter, meist Männer, sie ihren Opfern heimlich in ein Getränk mischen, der leicht salzige, bittere oder seifige Geschmack geht in Mixgetränken unter. Erste Anzeichen sind etwa Übelkeit, Schwindel, Benommenheit oder verschwommenes Sehen. Die Betroffenen haben meist einen Filmriss und können sich nicht an die Geschehnisse während der Rauschwirkung erinnern.

Die Stadt Wien startete deshalb eine Kampagne, um vor den K.-o.-Tropfen zu warnen und adressiert dabei Frauen als Betroffene. „Ist eh alles O.K.? Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen", so der Slogan. Doch wie verbreitet ist das Phänomen tatsächlich?

Nur kurz nachweisbar

2022 erfolgten in Österreich 115 Anzeigen wegen K.-o.-Tropfen, teilt das Innenministerium auf Anfrage mit. Die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren nicht merklich verändert: 2021 waren es 108, 2020 109 Anzeigen. Sandra Hrastnig, Pressesprecherin im Innenministerium, verweist jedoch auf eine vermutete hohe Dunkelziffer, die tatsächliche Zahl sei nur schwer einzuschätzen. "Die Substanzen sind nämlich nach kurzer Zeit nicht mehr einwandfrei nachweisbar. Auf der anderen Seite schämen sich manche Opfer auch, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten, weil sie unter Umständen vermuten, bloß übermäßig Alkohol oder Suchtgift konsumiert zu haben", so Hrastnig. Über Verurteilungen wegen der Verabreichung von K.-o.-Tropfen wiederum wird in Österreich keine Statistik geführt, heißt es aus dem Justizministerium. Die Verabreichung könne bei verschiedenen Delikten tatbestandsmäßig sein: so etwa bei Körperverletzung, Raub und Vergewaltigung.

Die Polizei rät potenziell Betroffenen, sich umgehend an Ärzt:innen zu wenden. Nur durch eine zeitnahe Abklärung könne herausgefunden werden, ob sich noch Substanzen im Körper befinden, die einer Behandlung bedürfen. Auch sind viele Substanzen nur zwölf bis 24 Stunden überhaupt nachweisbar. Anschließend solle eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden.

In Wien ist auch der 24-Stunden-Frauennotruf unter 01/717 19 rund um die Uhr erreichbar und berät Betroffene und Angehörige. Wichtig sei zu bedenken, dass nicht nur Fremde, sondern auch Bekannte und Freund:innen als Täter:innen infrage kommen. (Brigitte Theißl, 14.6.2023)