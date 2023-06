Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Das Playoff ist vorbei. Die Austria hat nach einer durchwachsenen Leistung vergangenen Donnerstag den Sack am Sonntag zugemacht und 5:0 gewonnen. Dadurch sind die Veilchen, genauso wie Rapid, in der nächsten Saison international vertreten. Apropos vertreten: Die Zweier-Teams von Rapid und Austria mussten ja bekanntlich absteigen und den Gang in die Regionalliga Ost antreten. In welcher Form einzelne Spieler der beiden Mannschaften trotzdem in der zweiten Liga auftreten, ist noch nicht sicher (Kooperationen).

Apropos zweiter Liga: Die U19-Akademie Frauen von Austria Wien spielen in der nächsten Saison in der zweiten Frauen Bundesliga. Sie wurden in ihrer Klasse Meister und setzten sich am vergangenen Wochenende gegen Traiskirchen in der Relegation durch. Damit gibt es sowohl in der Frauen Bundesliga als auch in der Future League und jetzt auch in der zweiten Liga violette Damen! Apropos Future: In Zukunft wird sich sowohl die erste Mannschaft von Rapid als auch jene der Austria verändern. Bei Rapid spricht man von Umbruch, bei der Austria von punktuellen Verstärkungen. Wir geben einen ersten Überblick. Apropos Überblick: Das Tippspiel ist fertig und wir gratulieren dem Gewinner recht herzlich und wünschen viel Spaß mit dem Preis! Apropos Spaß: Diesen wünschen wir beim Hören der 71. Folge!

Frage der Woche

Welches Saisonfazit ziehen Sie? (Markus Friebis Stefan Novotny, 13.6.2023)