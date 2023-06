Israel treibt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Militär voran. Bis 2028 soll etwa die Hälfte der israelischen Wehrtechniker ihren Fokus auf KI legen, sagte Eli Birenbaum, Chef der operativen Daten- und Anwendungseinheit des Militärs, der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit beschäftigen sich seinen Angaben zufolge "viele Hunderte" Mitarbeiter mit KI-Projekten, was ein Fünftel der Militärtechniker ausmache.

Innerhalb von fünf Jahren werde die Zahl in die Tausende gehen. Der Wandel begann 2016, als Birenbaum die erste Militär-Plattform mit maschinellem Lernen leitete, die entwickelt wurde, um Hackerangriffe zu erkennen.

"Das ist deine Zukunft"

Der Oberst hat die Unterstützung der Regierung. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Verteidigungsetat erhöht und versprochen, Israel zu einer führenden Nation im Bereich KI zu machen. Das Problem ist allerdings, das Personal dafür zu finden. Einen Datenwissenschaftler anzulernen bedeute, einem 18-Jährigen zu erklären: "Das ist deine Zukunft. Du musst dich für einen Bachelor-Abschluss und einen Master-Abschluss entscheiden und dann sechs Jahre Militärdienst leisten", sagte Birenbaum auf seinem Stützpunkt nahe Tel Aviv.

Eine israelische Drohne überfliegt Gaza City. APA/AFP/MAHMUD HAMS

Während des Wehrdienstes - zwei Jahre für Frauen, 32 Monate für Männer - verdienen die entsprechenden Experten 335 Dollar (311,19 Euro) im Monat. In den ersten Jahren ihres anschließenden Dienstes steige das Gehalt auf etwa 2.300 Dollar. In vergleichbaren zivilen Jobs wären es 8.400 Dollar.

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mit den Gehältern von Google oder Facebook nicht mithalten kann", sagte Birenbaum. Was er bieten könne, sei eine sinnvolle Tätigkeit. "Wir reparieren nicht nur irgendeinen Knopf in einem Programm. Wir lösen Probleme auf der Ebene von Nationalstaaten. Es geht nicht darum, eine Nadel in einem einzelnen Heuhaufen zu finden, sondern in acht, 80, 8.000 übereinander gestapelten Heuhaufen." Für den nächsten Ausbruch der Gewalt im Nahost-Konflikt will Birenbaum eine KI Daten zusammentragen lassen, um palästinensische Raketensalven vorherzusagen. "Ich möchte dahin kommen, wo ich Informationen am besten nutzen kann, um unseren Truppen vor Ort Möglichkeiten zu bieten." Eine Zielerfassung durch die KI bedeute jedoch nicht eine automatisierte Zerstörung des Ziels, sagte er. "In absehbarer Zukunft wird immer ein Mensch beteiligt sein." (APA, 13.6.2023)