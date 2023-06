Zum Auftakt des Festivals brilliert die junge Bodhi Project Dance Company in Olivier Dubois’ radikaler Choreografie "Come Out"

Nur der Vergleich mit den Besten zählt. Im Vergleich zu Belgien, vor allem Flandern, hat Österreichs Kulturpolitik die Förderung zeitgenössischer Tanz-Companys viel zu lange von sich geschoben. Jetzt bietet sich auf diesem Gebiet eine seltene Chance. Denn Susan Quinn, Leiterin der Salzburg Experimental Academy for Dance, hat ihre 2008 gegründete Postgraduate-Truppe selbstständig gemacht.

Jetzt, zum Auftakt des diesjährigen Salzburger Sommerszene-Festivals, führt sich die Bodhi Project Dance Company mit dem Stück Come Out in der Choreografie des Franzosen Olivier Dubois zur Musik von Steve Reich neu ein. Die Kombination ist geglückt: Ein herausragender Choreograf produziert ein radikales Stück für 21 hochklassige Tänzerinnen und Tänzer zu einer Komposition mit Tiefgang.

Als das New Yorker Musikgenie 1966 Come Out schuf, waren die USA von Rassismus durchsetzt. Auf die Idee für sein Werk brachte Reich das Zeugenprotokoll des afroamerikanischen Jugendlichen Daniel Hamm, dem im Jahr davor ein Mord in die Schuhe geschoben wurde. Rassistische Vorverurteilung und Polizeigewalt existieren, wie Black Lives Matter zeigt, bis heute.

Zersplitterte Symmetrien

Um einen Bogen zwischen den Ungerechtigkeiten von gestern und jenen der Gegenwart zu spannen, überträgt Dubois Steve Reichs Methode der Phasenverschiebung auf den Tanz. Dem Komponisten war ein so herausforderndes wie starkes Stück ohne Instrumente und jenseits aller Pop- oder Klassik-Konventionen gelungen – nur mit Hamms Satz "I had to, like, open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them", der fortlaufend wiederholt und dabei minimal verschoben wird.

Die Tänzerinnen und Tänzer verteilen sich gleichmäßig über die große Bühne des Szene-Hauses und nehmen, sobald Reichs Come Out einsetzt, eine gebeugte Haltung ein. Aus der synchronen Repetition dieser Haltung entsteht ein Muster, das vom Zentrum der Gruppe her gebrochen wird. Was sehr formal und streng beginnt, baut Schritt für Schritt Spannung auf.

Während sich die Verständlichkeit des Satzes in den Loops verflüchtigt, zerbricht die Gleichförmigkeit der Bewegungen. Das Ansteigen der Spannung und die den Bewegungswellen und -wirbeln inhärente Wut zersplittern die Symmetrien der Formation. Die Gruppe ballt sich zusammen und mutiert zu einem wild wirbelnden Kollektiv.

Das erinnert an die grandiose Aufführung von Olivier Dubois’ früherer Arbeit Tragédie, die 2013 im Linzer Musiktheater zu sehen war: Mit einer großen Gruppe nackter Tänzer wurde zur Musik von Franois Cafenne der Zerfall einer Gemeinschaft dargestellt. Come Out dagegen stellt die Akkumulation einer Verneinung dar. Wieder gezeigt wird Come Out kommenden Herbst vom Tanzquartier Wien. Bereits davor kommt Olivier Dubois mit einem Solo zu Impulstanz. (Helmut Ploebst, 13.6.2023)