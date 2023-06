Philipp Mattheis

Es wirkt wie eine Neuauflage des Ballonvorfalls. Keine vier Monate ist es her, da stand US-Außenminister Antony Blinken kurz vor einem Staatsbesuch in China, um über die angespannten Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften zu sprechen. Just wenige Tage zuvor tauchte ein "Spionageballon" über dem US-amerikanischen Luftraum auf. Peking sprach von einem "Wetterballon", doch die Aufregung und Empörung in der amerikanischen Öffentlichkeit waren groß. Die USA schossen den Ballon ab, und Blinken sagte seinen geplanten Besuch ab.

Am 18. Juni soll Blinken die Reise nun eigentlich nachholen. Doch Ende vergangener Woche berichtete die "Washington Post" über eine chinesische Spionagestation in Kuba. Zuerst war von einem Deal die Rede, den Peking mit dem kommunistischen Regime der Insel über eine Abhörstation geschlossen habe. Die US-Regierung hatte die Berichte zunächst bestritten. Später hieß es, die Spionagetätigkeiten würden bereits seit 2019 stattfinden.

"Sie erwogen eine Reihe von Standorten auf der ganzen Welt für diese Expansion, einschließlich Einrichtungen für die Sammlung von Informationen in Kuba", sagte Blinken am Montag. China habe 2019 dann "eine Aufrüstung seiner nachrichtendienstlichen Erfassungseinrichtungen in Kuba vorgenommen".

Peking tat die Vorwürfe als "Gerüchte" und Falschinformationen ab. In der chinesischen Zeitung "People’s Daily" war von "gezielten Attacken bestimmter amerikanischer Kreise" zu lesen. Auch beim Ballonvorfall im vergangenen Februar waren Mutmaßungen aufgetaucht, sogenannte Falken, Hardliner in Regierung und Geheimdienst, hätten die Gerüchte gestreut, um die Beziehungen zwischen Washington und Peking weiter zu verschlechtern.

China macht sich in Amerika breit

Tatsache ist, dass China seinen Einfluss auch auf dem amerikanischen Kontinent ausbaut. So hatte das mittelamerikanische Land Honduras Anfang der Woche die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und eine Botschaft in der Volksrepublik eröffnet. Außerdem gab das Land bekannt, der Neuen Seidenstraße beizutreten. Weltweit gibt es nur noch 13 Staaten, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. In der chinesischen Presse wurde dies gefeiert. Peking übt seit Jahren Druck aus, der Insel die Anerkennung zu entziehen, und macht Kredite und Wirtschaftsabkommen davon abhängig.

Zum letzten Mal waren Vertreter der chinesischen und der US-amerikanischen Regierung beim Klimagipfel in Bali im vergangenen November aufeinandergetroffen. US-Präsident Joe Biden und sein Amtskollege Xi Jinping hatten sich auf eine Entspannung der Beziehungen verständigt. Zu der aber war es nie gekommen. Peking beharrt auf einer unklaren Position im Ukraine-Konflikt, die USA beschuldigen China immer wieder der Unterstützung Moskaus.

Mit dem "Chips Act" versucht Washington unterdessen die chinesische Wirtschaft von modernster Halbleitertechnologie abzuschneiden. In den vergangenen Monaten war es den USA gelungen, immer mehr Verbündete und für die Industrie wichtige Länder wie Japan und die Niederlande mit ins Boot zu holen. Nicht zuletzt hat sich auch die Situation im Südchinesischen Meer in den vergangenen Monaten zugespitzt. Während Peking aufrüstet, hielten die USA Militärmanöver mit Verbündeten ab. Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Befürchtungen laut, wonach ein möglicher Erfolg der russischen Invasion der Ukraine Peking dazu ermutigen könnte, die Wiedervereinigung mit der Insel Taiwan militärisch zu erzwingen.

Blinkens Peking-Besuch wäre die erste Reise eines US-amerikanischen Außenministers nach China seit 2018. Noch ist unklar, ob der Besuch tatsächlich stattfinden wird. (Philipp Mattheis, 13.6.2023)