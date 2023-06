Der jüngere Bruder des britischen Königs will sein royales Domizil nicht verlassen. Und Harry ist bei der Militärparade "Trooping the Colour" nicht eingeladen

Laut "Daily Mail" soll Prinz Andrew in der Zeit der Renovierung aus Windsor ausziehen, weigert sich aber. EPA

Schon wieder gibt es Nachrichten aus London. Und schon wieder fallen sie unter die Rubrik "angespannte Familienverhältnisse", womit wir ungefähr bei Folge 8.397 wären. Diesmal geht es zunächst um Andrew, den jüngeren Bruder von König Charles. Den, der wegen seiner Kontakte zum verstorbenen US-Investmentbanker Jeffrey Epstein und jungen Mädchen in Ungnade gefallen ist.

Er ist nicht mehr für die Königsfamilie aktiv, hat auch seine militärischen Titel verloren, hat aber noch ein Zuhause: die Royal Lodge mit 30 Zimmern in Windsor. Auch seine Ex-Frau Fergie wohnt dort. Im Sommer sind Renovierungsarbeiten vorgesehen, unter anderem am Dach. Laut "Daily Mail" soll Andrew in der Zeit ausziehen und ins deutlich kleinere Frogmore Cottage wechseln, das früher einmal Harry und Meghan bewohnten.

Aber Andrew weigert sich, laut "Daily Mail" hat er Angst, dass er dann nicht mehr zurückkehren darf. Charles hat Andrew schon die jährliche Apanage in Höhe von 250.000 Pfund gestrichen. Und er soll Andrew angeblich ins Frogmore Cottage verpflanzen wollen, damit William und Kate in die Royal Lodge können. Diese ist für Andrew nicht so teuer. Laut "The Mirror" zahlt er nur 750 Pfund Miete pro Woche. Ein echtes Schnäppchen also. Aber die Renovierungskosten muss er auch übernehmen.

Parade für den König

Apropos Harry und Meghan. Es gibt viele Scheidungsgerüchte und eine Nichteinladung. Die beiden werden, wieder laut "Daily Mail", nicht bei "Trooping the Colour" dabei sein. Die traditionelle Militärparade findet am Samstag statt, zum ersten Mal zu Ehren von König Charles.

Es wird eine große Premiere. Am kommenden Samstag findet das erste Mal Trooping the Colour zu Ehren von König Charles statt. Bei den Vorbereitungen sind mehrere Soldaten wegen der Hitze in Ohnmacht gefallen. Prinz William, der die Parade bei der Probe abnahm, dankte den Beteiligten danach via Twitter: "Schwierige Bedingungen, aber Sie haben alle einen wirklich guten Job gemacht." Harry allerdings wird das Ergebnis nicht sehen, es ist das erste Mal, dass er nicht eingeladen ist.

Erfreuliche Nachrichten gibt es immerhin von Eugenie, der Nichte von Charles. Die Tochter von Andrew und Fergie ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Der Bub heißt Ernest Georg Ronnie Brooksbank. Sein großer Bruder August wurde im Februar 2021 geboren. (bau, 13.6.2023)