Außerdem eine Reportage über Ostseefischer am Limit, ein Schwerpunkt zum Mythos Ungesund und eine Doku über Trumps rechten Herausforderer Ron DeSantis

19.40 REPORTAGE

Re: Ostseefischer am Limit – Polens Heringsflotte und der nahe Krieg Marcin Jodko kann seine Familie kaum noch vom Fischfang ­ernähren. Der Ukrainekrieg hat die Situation der polnischen Fischer verschärft. Der Grund: Der Dieselpreis explodierte, der russische Markt brach weg, und die ­ukrainischen Arbeiter in den Häfen und Fischfabriken gingen in ihr Land zurück. Bis 20.15, Arte

20.15 SKIFAHREN UND GESCHLECHT

Erik & Erika (Ö/D 2018, Reinhold Bilgeri) ­Reinhold Bilgeri hat die unglaubliche Geschichte des intersexuellen Kärntner Skiläufers verfilmt, der als Erika Schinegger 1966 Abfahrtsweltmeisterin wurde, in Wahrheit aber ein Erik war. Sehr überzeugend verkörpert von Markus Freistätter. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DRAMA

The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit (USA 2002, Stephen Daldry) Ja, das ist ein Frauenfilm – aber einer von den guten: großes Schauspielerinnenkino mit Meryl Streep, Julianne Moore und einer herzzerreißenden Nicole Kidman als depressive Virginia Woolf. Bis 22.05, Arte

Meryl Streep spielt in "The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit" die New Yorker Verlegerin Clarissa Vaughan, zu sehen um 20.15 Uhr auf Arte. © 2002 by Paramount Pictures/All

20.15 DOKUMENTATIONEN

Mythos Ungesund Sport ist gesund, Weizen ist ungesund, Eier darf man nur manchmal essen, Computerspielen macht dumm, glutenfreie Nahrung ist sowieso besser: Doch welche Gesundheitsmythen stimmen, welche sind von der Wissenschaft widerlegt? Hanno Settele will es herausfinden, fragt nach und probiert selbst aus. Um 21.05 geht es um Die Kalorien-Lüge, ab 21.55 um das Feindbild Kohlenhydrate. Bis 22.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Ziemlich wilde Bienen Die Doku zeigt das Leben wildlebender Honigbienen, zeigt, wie es in einem wilden Bienenstock zugeht und wie die Biene einst in unseren Wäldern lebte, bevor Imker begannen, aus ihr das kleinste Haustier der Welt zu machen. Bis 21.10, Servus TV

22.25 SINNHAFT

Arthur & Claire (D/Ö 2017, Miguel Alexandre) Arthur ist nach Amsterdam gekommen, um zu sterben. Dort trifft er auf die junge Claire, die Suizid begehen will. Der Film erzählt, wie sich Verzweiflung in Hoffnung verwandeln kann und was sich ändert, wenn man die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt trifft. Mit Josef Hader und Hannah ­Hoekstra. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ron DeSantis – Trumps rechter Herausforderer In Florida regiert DeSantis mit einer ultrarechten Agenda. Sein Thema ist der Kulturkampf gegen Political Correctness und sogenannte woke Ideen. Im ­Weltjournal+ folgt um 23.05 die Reportage ­Aufbruch in den Wilden Westen – weg von Staat und Kontrolle. Bis 23.55, ORF 2

22.40 GEWALT(IG)

Fight Club (USA 1999, David Fincher)

Die Söhne der Kontrollgesellschaft entwickeln in Faustkampfgesellschaften unter ­Anleitung von Edward Norton und Brad Pitt neues Selbstbewusstsein. Bis 1.25, Kabel eins