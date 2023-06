Der Verfassungsgerichtshof sieht die Konstruktion kritisch und hat ein Prüfverfahren eingeleitet. Am Mittwoch rechtfertigt sich die Regierung in einer mündlichen Verhandlung

Der Verfassungsgerichtshof kommt am Mittwoch zu einer seiner seltenen öffentlichen mündlichen Verhandlungen zusammen. APA/GEORG HOCHMUTH

Erst verheerende Kritik des Rechnungshofs, dann Tadel der Europäischen Kommission: Die Corona-Förderstelle Cofag kam in den letzten Monaten kaum aus den Schlagzeilen – und jetzt droht neues Ungemach.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) sieht die Konstruktion der Agentur äußerst kritisch und leitete vergangenen Herbst von Amts wegen – also von sich aus – ein Verfahren ein. Am Mittwoch verhandelt das Höchstgericht nun mündlich über die Aufhebung des Gesetzes, mit dem die Cofag eingerichtet wurde. Erwartet werden auch Vertreter des Finanzministeriums.

Prüft der VfGH ein Gesetz von Amts wegen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er es aufhebt. Aus Sicht von Verfassungsjuristen, die der STANDARD kontaktiert hat, ist aber nicht zu erwarten, dass Unternehmen Corona-Förderungen zurückzahlen müssten. Die Entscheidung, die erst in den nächsten Wochen und Monaten erwartet wird, könnte dennoch wegweisend für künftige Fördervergaben sein.

Mangelnde Kontrolle

Zur Erinnerung: Um Betrieben in der Pandemie zu helfen, hatte die türkis-grüne Bundesregierung mit der Cofag ein eigenes staatliches Unternehmen gegründet, das die Förderungen abwickeln sollte. Aus Sicht der Höchstrichterinnen und Höchstrichter ist allerdings fraglich, ob eine derartige Ausgliederung aus dem Staatsgefüge verfassungsrechtlich zulässig ist.

Die Abwicklung der Hilfen sei nämlich faktisch eine Aufgabe der staatlichen Hoheitsverwaltung. Durch die Übertragung der Förderungen an ein Unternehmen scheinen "der Nationalrat und der Bundesrat nicht die Möglichkeit zu haben", direkt zu überprüfen, was mit den Geldern passiere, heißt es in dem Beschluss. Dass der Finanzminister dem Nationalrat einen monatlichen Bericht über die Cofag vorlegen muss, ändere daran wenig. Sehr ähnliche Kritik hatten in den letzten Jahren auch die Oppositionsparteien geübt.

Zudem wird der VfGH zwei weitere Problemfelder genau prüfen: Es sei fraglich, ob die Auszahlung der Förderungen durch ein Unternehmen dem "Effizienzgebot" entspricht, heißt es in dem Beschluss. Demnach muss der Staat wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig agieren. Außerdem haben Unternehmen laut dem Cofag-Gesetz keinen Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung, was dem Grundrecht auf Eigentum widersprechen könnte.

"Grundsatzentscheidung"

"Das Problem ist, dass es in der Privatwirtschaftsverwaltung keinen wirklichen Rechtsschutz gibt", sagt Peter Bußjäger, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Innsbruck, im Gespräch mit dem STANDARD. "Der VfGH hat offenbar vor, in dieser Frage eine Grundsatzentscheidung zu treffen.

Die endgültige Entscheidung sei damit zwar keinesfalls vorweggenommen; von Amts wegen leite der VfGH aber nur dann Prüfungen ein, wenn er "massive Bedenken" hat. Ähnlich sieht das Verfassungsprofessor Karl Stöger von der Universität Wien. Die Wahrscheinlichkeit, dass der VfGH ein Gesetz aufhebt, sei höher, wenn er das Verfahren selbst einleite.

Bußjäger sieht auch im Fall einer Aufhebung keine Grundlage dafür, dass Corona-Hilfen zurückbezahlt werden müssen. Die Entscheidungen haben grundsätzlich nur Wirkung für die Zukunft. "Selbst wenn man das Gesetz rückwirkend aufheben würde: Die Betroffenen haben das Geld damals gutgläubig als Ausgleich für Einkommensverluste erhalten, die durch staatlich angeordnete Maßnahmen eingetreten sind", sagt der Verfassungsrechtler. "Eine Rückforderung würde jeglichen Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen."

Ähnlich sieht das Jurist Stöger: Der VfGH habe in dem Beschluss betont, dass es für die Corona-Maßnahmen grundsätzlich Ausgleichszahlungen bauche. Dass die Richterinnen und Richter auf eine Rückzahlung hinwirken, sei daher unwahrscheinlich.

Scharfe Kritik des Rechnungshofs

Auch der Rechnungshof hatte in einem Rohbericht, der Anfang August bekannt wurde, scharfe Kritik an der Abwicklung der Corona-Hilfen geübt. So habe das Finanzministerium etwa den Zuschussbedarf an die Branchenzugehörigkeit geknüpft und damit zum Teil Kosten bevorschusst, die nicht oder kaum angefallen sind. Zudem sei die Auszahlung "fehleranfällig" gewesen. (Jakob Pflügl, 14.6.2023)