Am Mittwoch stimmt das EU-Parlament über den Artificial Intelligence Act (AI Act) ab. Mit dem Gesetzespaket wird angestrebt, die Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) in ein Regelwerk zu gießen, um Missbrauch der Technologie zu verhindern. Künstliche Intelligenz ist vor allem dank Anwendungen wie ChatGPT seit Monaten in aller Munde, zumal sie das Experimentieren mit KI auf niederschwellige Weise ermöglichen und auf Befehl zum Beispiel ganze Texte automatisch verfassen können. Als generative KI werden diese Programme bezeichnet, die mit der einfachen Generierung von Inhalten auch für Unruhe in der Kreativbranche sorgen.

Vier Risikogruppen

Der AI Act soll aber mehr als bloß generative KI regulieren. So ist die Unterteilung in vier Risikoklassen geplant, von inakzeptablen Risiken bis zu Anwendung mit minimalen Risiken. Als inakzeptable Risiken gelten etwa Social-Scoring-Modelle oder Spielwaren mit Sprachsteuerung, die Kinder zu gefährlichem Verhalten animieren könnten. Sie sollen verboten werden.

Als Anwendungen mit hohem Risiko gelten wiederum unter anderem jene, die sich auf kritische Infrastruktur, Grenzkontrollen, den Bildungsbereich und den Arbeitsmarkt beziehen: Für sie gilt zum Beispiel, dass die Userinnen und User umfassend informiert werden sollen, Mindestanforderungen an die Qualität der Trainingsdaten gestellt werden und die Anbieter eine Risikoevaluierung ihrer Systeme vorlegen müssen. Als Anwendungen mit limitiertem Risiko gelten etwa Chatbots: Hier sollen Nutzerinnen und Nutzer zumindest transparent informiert werden, dass sie mit einem Bot anstatt mit einem Menschen sprechen. Als Anwendungen mit minimalem Risiko gelten zum Beispiel Videospiele mit KI-Elementen oder Spamfilter, sie können frei verwendet werden.

Einigen sich die Abgeordneten auf eine gemeinsame Position, so beginnen die Trilog-Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen. Allzu bald wird man den AI Act aber noch nicht im Alltag spüren: Inklusive Übergangsfristen wird das Gesetz wohl frühestens in zwei Jahren greifen. EU-Technologiekommissarin Margrethe Vestager hat daher zuletzt darauf gedrängt, dass die USA und die EU parallel dazu die Anbieter zu einer freiwilligen Selbstkontrolle verpflichten sollen. (stm, 14.6.2023)