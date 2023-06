Köln - Der Fernsehsender RTL spielt mit dem Gedanken, die Show "Das Supertalent" wieder aus der Versenkung zu holen. "Ja, es gibt Erwägungen", sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek der Deutschen Presse-Agentur. "Wir schauen uns gerade an, ob es einen Weg gibt, das Format noch mal aufzufrischen, neu zu beleben und dann ins Programm zu holen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen."

Das RTL"-Supertalent" könnte wieder auferstehen, mit oder auch ohne Dieter Bohlen. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Dieter Bohlen sei auch Teil dieser Überlegungen. Jedoch könnte am Ende auch eine Show ohne ihn stehen. "Bei 'DSDS' ist Dieter fix gesetzt – beim Supertalent sind wir noch nicht so weit, um über eine mögliche Jurybesetzung sprechen zu können", sagte Leschek.

Seit der 15. Staffel im Jahr 2021, bei der die Einschaltquoten zuletzt sehr schwach waren, hat RTL "Das Supertalent" nicht mehr ausgestrahlt und zuerst von einer "kreativen Pause" gesprochen. Im April 2023 hatte RTL dann dem Branchendienst dwdl.de gesagt, dass eine 'Supertalent'-Rückkehr "derzeit nicht geplant" sei.

Ebenfalls im April 2023 hatte der Sender bekanntgegeben, dass die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") nun doch nicht eingestellt wird. Bohlen wird in der nächsten Staffel wieder in der Jury sitzen, wie RTL-Managerin Leschek im dpa-Interview bekräftigte.

"Deutschland sucht den Superstar" gibt es seit 20 Jahren. Ein Jahr davon lief es ohne Dieter Bohlen - "und das ist bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nicht gut angekommen, was einen deutlichen Quotenrückgang zur Folge hatte", so Leschek. "Seit dem Zeitpunkt seines Comebacks gingen die Marktanteile nach oben, was, glaube ich, ein deutliches Signal ist. Wir arbeiten mit ihm weiter." (APA, 13.6.2023)