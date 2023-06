Jokic ließ den Miami Heat keine Chance. IMAGO/USA TODAY Network

Die Pokal-Übergabe nach dem ersten Titelgewinn für die Denver Nuggets stand sinnbildlich für alles, was Nikola Jokic als Typen ausmacht. Als Erster stemmte Stan Kroenke, Besitzer des neuen NBA-Champions aus dem US-Bundesstaat Colorado, die Larry O’Brien Trophy, umringt von seinen Spielern. Jokic? Befand sich ganz außen auf dem Podium, wie ein Zuschauer. Der 28-jährige Serbe steht nicht gern im Mittelpunkt, aber jetzt muss er halt herhalten für die Kameras. Dicke Pausbacken und ein Schlafzimmerblick, das ist Nikola Jokic, der ungewöhnlichste Champion, den die Basketballwelt je erlebt hat.

"Er sieht aus wie ein großer Dicker ohne Muskeln", hat Trainerlegende Gregg Popovich einmal über Nikola Jokic gesagt. In einer Liga voller Spektakel ist der 2,11 Meter große Center, der zu seinem Karrierebeginn gar als fettleibig bezeichnet wurde und sich lieber Pferden widmete, die größte Attraktion der NBA. Mit 28 Punkten und 16 Rebounds führte er Denver zum 94:89-Sieg in Spiel 5 gegen die Miami Heat, die Serie endete 4:1 für die Nuggets. Jokic wurde als wertvollster Spieler (MVP) der Finals ausgezeichnet, ein Automatismus.

Pferde statt Bälle

"Ich glaube, die einzigen Muskeln, die man als guter Basketballer benötigt, sind jene im Hirn", hat Jokic einmal lächelnd gesagt. Schon jetzt ist er der beste Passgeber der Geschichte auf der Center-Position. Fast sieben Assists pro Spiel im Schnitt über eine gesamte Karriere, das gelang außer Jokic niemandem. Es gibt keinen Pass, den der Serbe nicht spielen kann. Ob einhändig aus vollem Lauf, ohne den Mitspieler dabei anzuschauen (No-Look), ein gut getimter Bodenpass in die Zone oder ein punktgenaues Zuspiel unter Druck, weil er gedoppelt wird, Jokic hat alles in petto. Im Playoff brach er den 57 Jahre alten Rekord Wilt Chamberlains für die meisten Triple Doubles: Zehn Mal gelangen ihm je zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien. In Spiel drei der Finalserie kam Jokic auf 30 Punkte, 20 Rebounds und zehn Assists, die erste 30-20-10-Finalpartie der NBA-Geschichte.

Jokic wuchs in Sombor, einer Kleinstadt im Nordwesten Serbiens, in bescheidenen Verhältnissen auf, seine beiden älteren Brüder spielten ebenfalls Basketball. Als Jugendlicher trank er drei Liter Cola am Tag, war übergewichtig und interessierte sich mehr für Trabrennsport. Bei einem Amateurrennen saß er gar im Sulky und wurde Vierter. Basketball spielte Jokic mehr zum Spaß, Fitness war ein Fremdwort, nach Angaben seines Jugendtrainers brachte er nicht einmal einen einzigen Liegestütz zusammen. Sein Weg in die NBA war steinig, im Draft 2014 wurde Jokic nur an 41. Stelle von den Nuggets gezogen, die Bekanntgabe im Fernsehen verschlief er daheim in Serbien. Es sollte noch Jahre dauern, bis sein Talent richtig zur Geltung kam.

Hochdotierte Effizienz

Heute lachen sich Basketball-Puristen ins Fäustchen. Ein lange unterschätzter Europäer zeigt den Amerikanern, wie ihr ureigenes Spiel gehen kann. Nicht besonders spektakulär, Jokic kann wahrscheinlich nicht einmal über eine Bierkiste springen. Aber mit Effizienz. Das macht sich natürlich bezahlt, Jokic verlängerte seinen Vertrag im vergangenen Sommer um fünf Jahre für 264 Millionen US-Dollar – der bis dato größte Vertrag der NBA-Geschichte. Der 28-Jährige wurde in den vergangenen zwei Jahren jeweils als bester Spieler der Hauptrunde (MVP) ausgezeichnet. Als erster Center seit Shaquille O’Neal im Jahr 2000.

Für die Miami Heat endete ein anderes Märchen hingegen ohne Happy End. Die Mannschaft von Trainergenie Eric Spoelstra ist erst das zweite Team nach den New York Knicks im Jahr 1999, das sich mit dem achten und niedrigsten Playoff-Seed für das Finale qualifizieren konnte. Mit einer Reihe von unbekannten Spielern, die nicht gedraftet wurden, gelang es auf dem Weg ins Finale, Mitfavoriten wie die Milwaukee Bucks oder die Boston Celtics zu eliminieren.

Heimweh

War das erst der Beginn einer Dynastie wie bei den Showtime-Lakers in den 1980ern oder den Chicago Bulls in den 90ern? Jokic ist das im Moment ganz egal. "Der Job ist erledigt, wir können jetzt endlich nach Hause gehen", sagte der Serbe nach dem Titelgewinn und freute sich auf Ruhe mit seiner Frau Nataljia und seiner bald zweijährigen Tochter Ognjena. Als Jokic erfuhr, dass die Meisterparade erst am Donnerstag stattfindet, meinte er "nein, ich muss nach Hause", zu seinen Pferden und in die Natur, wie ein Nuggets-Insider schreibt: "Wenn Nikola Denver irgendwann für immer verlässt, dann deswegen, weil er nicht mehr Basketball spielen wird. Er wird nach Serbien zurückkehren, und wir werden ihn nie wieder sehen." (Florian Vetter, 13.6.2023)