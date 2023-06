Vor dem Duell in der EM-Quali tritt ein Quartett zur Castingshow an, Tormanntrainer Gspurning kürt den Einserkeeper. Der Gegner ist mit Courtois auf der sicheren Seite

Thibaut Courtois ist Belgiens Nummer eins. APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Der Vergleich macht unsicher, Österreichs Teamchef Ralf Rangnick könnte glatt der Neid fressen. Als ausgewiesener Fußballfachmann sagt er, ein Widerspruch wäre so sinnlos wie falsch: "Thibaut Courtois ist der weltbeste Tormann." Courtois ist seit 31 Jahren Belgier aus Bree, er misst exakt zwei Meter, dient seit 2018 äußerst königlich Real Madrid. Mannschaftskollege David Alaba kann das als permanenter Augenzeuge bestätigen. Der Lulatsch, dessen Marktwert mit 60 Millionen Euro beziffert wird, hat bisher 101 Länderspiele absolviert, sein Debüt gab er 2011. Und am Samstag steht er selbstverständlich im Kasten, wenn in Brüssel die EM-Qualifikation gegen Österreich gespielt wird. Der belgische Teamchef Domenico Tedesco hat und braucht auf dieser Position keine Alternativen.

Ortswechsel, Windischgarsten, Sonnenschein. Michael Gspurning ist neuer Tormanntrainer, der 42-jährige Grazer hat Robert Almer abgelöst. Der ÖFB ist nur ein Zusatzjob, hauptberuflich ist er seit 2018 für Union Berlin tätig. Etwas abseits übt und spricht er mit vier Anwärtern. Es sind Daniel Bachmann (Watford), Niklas Hedl (Rapid), Patrick Pentz (Bayer Leverkusen) und Alexander Schlager (ab sofort Red Bull Salzburg), nur einer kann es schaffen. Sie strotzen vor Ehrgeiz und Fleiß, werfen sich durch Windischgarsten. Es ist ein Vorspielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Sendung heißt "Österreich sucht den Supergoalie". Die Jury besteht aus Rangnick und Gspurning. Die Castingshow wurde notwendig, weil Heinz Lindner an Hodenkrebs erkrankt ist. Er befindet sich auf dem Wege der Besserung. Das anwesende Quartett hat insgesamt erst 25 Einsätze in den Händen. Courtois weiß das sicher nicht. Wüsste er die Anzahl, er würde vielleicht nicht laut lachen, aber doch leise schmunzeln.

Natürlich besitzen die vier Kandidaten durchaus Qualitäten und Stärken. Aber zur relativen Perfektion müssten Schwächen ausgemerzt werden. Bachmann (28) ist fußballerisch betrachtet kein Genie, das Herausspielen hat er nicht erfunden. Hedl (22) ist aufgrund seiner Jugend unroutiniert, Souveränität strahlt er keine aus. Aber wer ist bei Rapid schon souverän? Pentz (26) hat überhaupt keine Praxis, er sitzt sich auf der Ersatzbank in Leverkusen quasi den Hintern wund. Wie davor in Reims. Schlager wurde nach Bekanntwerden des Wechsels zu Salzburg beim LASK nicht mehr forciert. Er könnte an der Präsenz im Strafraum arbeiten, fußballerisch liegt er aber doch kleine Welten vor Bachmann.

Die Tradition

Die Tormannsuche hat in Österreich fast Tradition, die letzte Konstante war Almer in der Ära Marcel Koller. Einst, es ist eine halbe Ewigkeit her, gab es ein Überangebot an herausragenden Keepern, die verdammte Qual der Wahl. Michael Konsel, Franz Wohlfahrt oder doch Otto Konrad? Friedl Koncilia oder Herbert Feurer?

Favorit Schlager kniet vor Gspurnig. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Gspurning, der von 2008 bis 2009 selbst dreimal im nationalen Kasten stand (2:4 Türkei, 2:1 Rumänien, 0:1 Serbien) und den Großteil seiner Karriere in Griechenland und Seattle verbrachte, ortet "grundsätzlich kein Tormannproblem in Österreich. Aber eine klare Nummer eins wäre hilfreich." Natürlich sei die Ausbildung bei den Vereinen immer und überall zu verbessern. Das Quartett sei mit Freude bei der Arbeit, "obwohl die Situation nicht einfach ist. Der gegenseitige Respekt ist vorhanden. Wir kommunizieren, führen Einzelgespräche, schauen uns Szenen auf Video an. Jeder hat eigene Rituale."

Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. "Alle sind auf einem ähnlichen Level. Aber sie werden rechtzeitig, nicht im letzten Moment, informiert." Schlager dürfte die besten Karten haben. Gspurning geht auf die jeweilige Persönlichkeit ein. "Ich stelle ihnen einen Werkzeugkasten hin, und jeder kann sich das für ihn passende Werkzeug rausnehmen." Der Kasten ist logischerweise nur ein symbolischer.

Gspurning auf die Frage, welche Tugenden ein außergewöhnlicher Tormann heutzutage mitbringen muss: "Mentale Stärke, die Bereitschaft, sich in jeden Ball reinzuschmeißen. Er muss robust sein. Und eine Verbindung mit der Abwehr herstellen, er muss sich am Spiel beteiligen, er soll offensiv sein. Ein außergewöhnlicher Tormann ist ein Risikomanager." Gspurning kennt den perfekten Goalie: "Er heißt Thibaut Courtois." (Christian Hackl, 13.6.2023)