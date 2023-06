Der französische Präsident kann sein Vorhaben in Kraft setzen, doch der Konflikt lässt ihn politisch geschwächt zurück

Stefan Brändle aus Paris

Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron kann die ersten Dekrete für die Erhöhung des Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre im Amtsblatt veröffentlichen. Am Montagabend hatte sie eine Misstrauensabstimmung in der Nationalversammlung überstanden: Die Linke und die Rechtspopulisten brachten wegen der Enthaltung der Konservativen nur 239 Stimmen gegen Macron zusammen; nötig gewesen wären 289.

Immer wieder wurde gegen die Pensionsreform protestiert. AP / Michel Euler

Die Pensionsreform soll nach der Sommerpause am 1. September in Kraft treten. Es ist der wahrscheinliche Schlusspunkt der härtesten Sozialproteste, die Frankreich in diesem Jahrhundert erlebt hat.

Hoffen auf den Verfassungsgerichtshof

Die Linkspartei der "insoumis" (Unbeugsamen) von Jean-Luc Mélenchon hofft zwar, die Reform mit einer weiteren Klage am Verfassungsgerichtshof zu Fall zu bringen. Ähnliche Anträge waren aber bisher chancenlos. Und die kleine Zentrumsfraktion Liot scheiterte Anfang Juni ihrerseits am Versuch, das Rentenalter 64 durch ein neues Gesetz zu verhindern.

Zum Schluss hat Macron das wichtigste Vorhaben seiner insgesamt zehnjährigen Amtszeit (2017 bis 2027) doch noch durchgebracht. Im April hatte es für ihn schlecht ausgesehen, als wiederholt über eine Million Menschen gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen war. Pariser Medien titelten bereits, dass Macrons politisches Überleben fraglich sei. Der Staatschef bediente sich aber der Machtfülle, die ihm die Verfassung gibt – inklusive die Möglichkeit, ein Gesetzesvorhaben auch ohne Parlamentsabstimmung in Kraft zu setzen.

Kritik an Gewaltexzessen

Die Linke wirft Macron weiterhin "undemokratisches Verhalten" vor. Die Mehrheit der Franzosen billigt indes die fast unanfechtbare Stellung des Präsidenten in der Fünften Republik, obschon sie laut Umfragen zu über 75 Prozent gegen die Erhöhung des Pensionsalters waren.

Mit der Zeit wuchs aber die Kritik an den Gewaltexzessen im Zuge der Protestdemos, bei denen über 1000 Polizisten und Feuerwehrleute verletzt wurden. Den Umschwung brachte Mitte Mai womöglich ein Angriff von Gelbwesten auf ein Schokoladengeschäft in Amiens, das der Familie von Macrons Gattin Brigitte gehört. Es wird angenommen, dass der Staatschef im Visier war – malträtiert wurde aber ein Mitglied der Familie Trogneux.

Damit verspielten die Reformgegner viele Sympathien. Der Rentner Claude Dufresnoy hatte noch landesweit Applaus erhalten, als er ein Plakat mit der Aufschrift "Macron, du kannst mich mal" hochhielt – und darauf zum Besuch eines Bürgerkurses verurteilt wurde. Vor Gericht erklärte der 77-Jährige, er habe 2017 noch selbst für Macron gestimmt, "damit sich die Dinge verändern".

Überraschend standfest

Jetzt hat sich Frankreich in der Tat verändert – aber nicht unbedingt so, wie es sich der Bürger Dufresnoy vorstellte. "Frankreich ist in einem traurigen Zustand", twitterte auch der ehemalige, über eine Sexaffäre zu Fall gekommene Währungsfondschef Dominique Strauss-Kahn. "Man kann nicht einem Land eine Reform aufzwingen, die drei Viertel der Leute ablehnen."

Macron hat sich in einem als unreformierbar geltenden Staat durchgesetzt. Seine Standfestigkeit überraschte viele – in erster Linie Mélenchon, der Macron gar "verwünschte". Der Linkenchef verrannte sich auch sonst: Seine Forderungen nach Sechsstundentag, Viertagewoche und Rente mit 60 gingen sogar Gegnern der Macron-Reform zu weit.

Dagegen punktete Marine Le Pen in der Debatte. Mit ihrem zurückhaltenden, künstlich diskreten Stil entsprach sie besser als Mélenchon der Stimmung im Land: Die Französinnen und Franzosen sind zwar gegen die Macron-Reform, wollen aber neben Inflations- oder Ukraine-Krise keinen Volksaufstand, wie er Mélenchon vorschwebte.

Der unpopuläre Präsident

Macron hat allerdings auch keinen Grund zum Jubeln, ja nicht einmal zur stillen Genugtuung. Der Missmut in Frankreich bleibt gewaltig und der Präsident sehr unpopulär, auch wenn seine Umfragewerte wieder leicht steigen. In der Nationalversammlung hat er seit 2022 keine Mehrheit mehr. Politisch isoliert, muss Macron froh sein, wenn er die letzten vier Jahre seines Mandats übersteht.

Ein Volk gegen seinen Präsidenten: Diese Konstellation ist wohl der Preis, den Macron bis zu den Wahlen 2027 für seine Reform zahlen muss. Auf ihn wartet ein zäher Abnützungskampf. (Stefan Brändle aus Paris, 13.6.2023)