Zerstörter Wohnblock in Krywyj Rih. EPA/STAS KOZLIUK

Kiew – In der Ukraine haben am Dienstag russische Raketen ein fünfstöckiges Wohnhaus in Krywyj Rih im Südosten des Landes getroffen – der Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dabei gab es laut dem Bürgermeister mindestens elf Tote und mindestens 28 Verletzte.

Auch andere ukrainische Städte wurden am Dienstag erneut aus der Luft angegriffen. In Kiew wurden Behörden zufolge sämtliche feindliche Flugobjekte abgeschossen, doch auch in Charkiw gab es Berichte über Drohnenangriffe. Beim Beschuss der Ortschaft Biloserka in der südukrainischen Oblast Cherson ist nach ukrainischen Angaben ein Priester getötet worden. Artilleriefeuer habe den Innenhof einer Kirche getroffen, teilte der Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, auf Telegram mit.

Apropos Drohnen: In seinem täglichen Geheimdienstbriefing erklärte das britische Verteidigungsministerium, dass Russland größere Mengen iranischer Shahed-136-Drohnen für seinen Angriffskrieg in der Ukraine erhält als bisher. Statt per Flugzeug würden die Drohnen nun wahrscheinlich mit Schiffen aus dem Iran über das Kaspische Meer geliefert, so London. Zudem arbeite Russland daran, eine inländische Drohnenproduktion zu starten, und werde "mit ziemlicher Sicherheit" dabei vom Iran unterstützt, hieß es weiter.

Kleinere Geländegewinne

Bezüglich der laufenden Gegenoffensive hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge erneut kleinere Geländegewinne erzielt. Im östlichen Gebiet Donezk sei die Armee an verschiedenen Stellen um 200 bis 250 Meter vorgerückt, teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar mit. In der Nähe der südlichen Hafenstadt Berdjansk habe sie eine Fläche von insgesamt drei Quadratkilometern befreit.

Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es unterdessen, die ukrainischen Angriffe bei Bachmut seien erfolgreich abgewehrt worden. Allerdings haben auch internationale Experten der Ukraine bereits lokale Erfolge bei ihrer Gegenoffensive bescheinigt.

Hinsichtlich des mutmaßlich von Russland zerstörten Kachowka-Staudamms in der Südukraine am Dienstag ist die Opferzahl gestiegen. Laut Militärverwaltung sind es mittlerweile zehn Tote, 20 Verletzte und 42 Vermisste. Auch am von Moskau kontrollierten östlichen Ufer des Dnjepr stieg die Zahl der Toten laut den russischen Besatzern von acht auf 17. Da die besetzten Orte besonders schlimm von den Hochwassern betroffen sind, wird befürchtet, dass es in Wirklichkeit noch deutlich mehr Opfer gibt.

Österreich unterstützt die Ukraine hierbei mit 79 Tauch- bzw. Schmutzwasserpumpen, 144 Druckschläuchen und 36 IBC-Containern (je 1000 Liter) für den Trinkwassertransport, so das Innenministerium. Außerdem würden sieben Schlauchboote mit Außenbordmotor, ein Aluminium-Rettungsboot mit Jetantrieb, zwei mobile Überschwemmungsbarrieren sowie 24.000 Sandsäcke in die Ukraine geliefert. (ksh, APA, 13.6.2023)