Akisa mit ihrer Mutter Esther. "Ich brauche keine Erlaubnis um zu sprechen." sagt Akisa. In der männderdominierten Hierarchie des Dorfes muss sie für sich einstehen. © good karma fiction/ZDF/ARTE

Akisa (Melissa Kiplagat) lebt in Nairobi. Sie hat ihrem Heimatdorf Tsilanga vor Jahren den Rücken gekehrt und will als Eventplanerin durchstarten, als sie die Nachricht erreicht, ihr Vater sei schwer krank. Sie kehrt zurück aufs Land und wird mit ihren alten Dämonen konfrontiert. Zudem stellt sie fest, dass die Bergbaufirma Eco Rock von Vivienne Simbala (Nini Wacera), der Ehefrau von Max (Blessing Lung’aho), Akisas Affäre, in Tsilanga nach Gold sucht. Dafür möchte das Unternehmen den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern Land abkaufen. Max und Vivienne sind zu allem bereit, um Profit zu machen.

Ausgerechnet Kyalo (Melvin Alusa), Akisas Jugendliebe, versucht die kriminellen Machenschaften von Eco Rock aufzuhalten und gerät dabei immer wieder in einen Konflikt mit seiner Familie, die die neuen Arbeitsplätze und das Geld durch die Ablöse des Bergbauunternehmens positiv sieht. Auch Akisa plagt das Zerwürfnis mit ihrer Familie.

Eco-Rock-CEO Vivienne mit ihrem Ehemann Max. Privat wie beruflich schrecken die beiden nicht vor Manipulation und Machtspielen zurück. © good karma fiction/ZDF/ARTE

Eine Wende für Kenia

Politische Themen wie Kinderarbeit, Goldwäsche, Korruption und die Rolle von Männern und Frauen in der Gesellschaft werden authentisch und hautnah porträtiert. Die Produktionsfirma Good Karma Fiction wurde von der Deutsche Welle Akademie unterstützt und arbeitete fünf Jahre an der Serie, um möglichst viel Expertise einzubauen. Laut einem Unicef-Bericht leisteten im Jahr 2021 in Kenia 1,3 Millionen Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren schwere körperliche Arbeit, auf Feldern oder in Minen, teils wurden sie auch missbraucht oder zwangsverheiratet.Gerade wegen des Mangels an Perspektiven und hoher Arbeitslosigkeit müssen junge Kinder bereits arbeiten.

Mit "Country Queen" sei ein Pionierprojekt gelungen, nicht nur auf dem kenianischen Serienmarkt, sondern im gesamten Ostafrika, sagt Produzent Kamau Wandung'u in einem Interview mit der DW-Akademie. Ihm zufolge stammen 98 Prozent der Personen, die an der Entstehung der Serie beteiligt waren, aus Kenia. Der Anspruch lautete, wie andere internationale Produktionen eine Serie von hoher Qualität zu produzieren, wenn auch das Budget geringer war. Und das ist gelungen, "Country Queen" belegte zwei Wochen lang Platz eins auf Netflix in Kenia.

Country Queen | Official Trailer | Netflix

AfricaOnNetflix

Es wird nicht mit dem Finger gezeigt

Der Erzählstil von "Country Queen" beweist, weshalb die Produktion international Aufmerksamkeit erregen konnte. In der ersten Episode bekommt Akisa ein Kleid von ihrem Liebhaber geschenkt und lässt den glitzernden Stoff durch ihre Finger gleiten. Daraufhin folgen der Titel der Serie und goldener Sand, der durch eine Hand rieselt. Die Symbolik einer Welt im steten Wandel wird auch weiterhin aufgegriffen, und die Zerstörung der Natur durch Menschen spielt eine zentrale Rolle. Stadt- und Landschaftsaufnahmen verleihen eine besondere Atmosphäre, weil der Kontrast dieser beiden Welten noch deutlicher ersichtlich wird.

Der Kampf um Land ist auch ultimativ ein Kampf um die Freiheit und für Tradition. Schließlich geht es um das Land, wofür die Vorfahren hart kämpfen mussten. Nun wird es von Eco Rock bedroht. Durch Erpressung und Manipulation wird den Menschen für wenig Geld ihre Lebensgrundlage abgekauft. Ernste Themen werden aufgegriffen, ohne dass der Fokus ständig auf den Missständen und Ungerechtigkeiten liegt. Rückblenden in die Vergangenheit geben einen Einblick in die Geschichte von Akisa oder Vivienne und stehen in einem Gegensatz zu all den Verbrechen der Gegenwart. Auch wenn die Figuren auf den ersten Blick bestimmt wirken, hadern sie mit ihrem Schicksal.

Kyalo leitet den Protest gegen Eco Rock. Er setzt sich gegen Kinderarbeit und die Zerstörung der Umwelt ein. © good karma fiction/ZDF/ARTE

"Country Queen" schafft eine ausgewogene Balance aus schwerwiegenden, traurigen Momenten und dem afrikanischen Lebensgeist voll Freude und Zuversicht. Die Serie realisiert eine beeindruckende Darstellung eines komplexen kenianischen Dorfes, das mit der Vergangenheit wie mit der Gegenwart zu kämpfen hat. (Eleni Ernst, 15.6.2023)