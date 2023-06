Ein Kardinal erinnert sich an Silvio Berlusconi. APA/AFP/TIZIANA FABI/-

Auf den gezählt 38 Seiten, die der Corriere della Sera am Dienstag dem verstorbenen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi widmet, fällt ein kleines Interview auf, das besser als so vieles andere die Position des "Cavaliere" in der italienischen Gesellschaft kommentiert. Beim Titel handelt es sich um ein (zusammengeschnittenes) Zitat des Interviewten, Kardinal Camillo Ruini, in dessen Amtszeit als Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz (1991–2007) drei von vier Berlusconi-Regierungen fielen: "Er war sympathisch, er hat an Gott geglaubt, er hat die Erben des PCI (Partito Comunista Italiano) besiegt."

Na dann! Mehr erwartet die italienische katholische Kirche offenbar nicht von einem (rechtskräftig verurteilten) Staatsmann, der nur in die Politik ging, um sein Geschäftsimperium abzusichern. Der alte Kardinal (92) hat auch durchaus Verständnis für Berlusconis – so der Corriere – "Verhalten Frauen gegenüber, das nicht immer über jeden Zweifel erhaben war". War Präsident John F. Kennedy nicht auch so einer? "Der Kardinal Ruini lacht kaum merklich."

Damit meint der heilige Mann wahrscheinlich auch den Verdacht auf Sex mit Minderjährigen. Tja, das Fleisch ist schwach. Aber eine Kanzlerin wie Angela Merkel, deren Gesäß Berlusconi einmal nach dem einzig für ihn geltenden Kriterium kommentierte – will man es ... oder nicht? –, gab es zu Kennedys Zeiten immerhin noch nicht. (Gudrun Harrer, 13.6.2023)