Seit eineinhalb Jahren blockiere die Regierung sämtliche "strukturellen Maßnahmen", die Menschen in Österreich wirklich helfen und angesichts der Rekordinflation nachhaltig entlasten würden, sagt der neue SPÖ-Chef Andreas Babler im Hinblick auf die türkis-grüne Regierungspolitik. Dabei ist unbestritten, dass die Koalition in den vergangenen Monaten viel Geld in die Hand genommen hat als Reaktion auf die Teuerungskrise: Laut dem Brüsseler Thinktank Breugel ist Österreich das EU-Land mit den vierthöchsten Ausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung. Das Forschungsinstitut Wifo rechnet vor, dass zwischen 2022 und 2026 kumuliert fast 50 Milliarden Euro an Antiteuerungsmaßnahmen ausbezahlt oder zugesagt worden sind.

Aber wie sozial ausgewogen, wirtschaftlich klug und ökologisch vernünftig agiert die Regierung? Was haben vor allem die Grünen erfolgreich durchsetzen können an sinnvoller Politik: Rund um diese Fragen dreht sich die neue Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der grüne Vizekanzler Werner Kogler. Mit ihm diskutieren: die Chefökonomin des ÖGB, Helene Schuberth, sowie die Leiterin des industrienahen Instituts Eco-Austria, Monika Köppl-Turyna. Zu Gast ist noch die Budget- und Steuerexpertin des Forschungsinstituts Wifo, Margit Schratzenstaller.

Diskutieren Sie mit!

Die Regierung hat zuletzt auf die Kritik von wegen zu viel Gießkanne bei Hilfen reagiert und zielgerichtete Unterstützung zu gesagt: Für Familien, in denen Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen wird, gibt es pro Kind 60 Euro dazu. Bereits Anfang 2023 sind viele Sozialleistungen, wie die Familienbeihilfe, mit der Inflation gestiegen. Aber dazu kommt eine Reihe Hilfsmaßnahmen, die mehr Kontroversen ausgelöst haben, etwa ein Energiekostenzuschuss von mehreren Milliarden Euro für Unternehmen oder ein Klimabonus für alle über 500 Euro im vergangenen Jahr. Und die Inflation bleibt in Österreich hoch: Die Teuerungsrate übers Jahr gerechnet lag im Mai bei 8,8 Prozent, in der Eurozone waren es 6,1 Prozent. Fehlen also noch entscheidende Maßnahmen, wie eine Senkung der Umsatzsteuer auf Lebensmittel? Oder wäre das die nächste Gießkanne?

Über diese Fragen wollen wir diskutieren. Wie immer gilt: Reden Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen an Werner Kogler oder unsere Expertinnen hier im Forum oder schreiben Sie uns, wie Sie die Politik der vergangenen Monate bewerten. Zu sehen gibt es die Sendung ab Sonntagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 13.6.2022)