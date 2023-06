Noch in dieser Woche soll das Gesetz auf die Tagesordnung des Bundestags genommen werden. Das berichten Insider der Nachrichtenagentur Reuters

Der deutsche Minister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck. IMAGO/Mike Schmidt

Berlin – Die Spitzen der deutschen Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich nach Angaben von Insidern darauf verständigt, den Entwurf für das umstrittene Heizungsgesetz noch in dieser Woche auf die Tagesordnung des Bundestages zu nehmen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei Insidern nach einem längeren Spitzentreffen der Koalition unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP wollen in Kürze vor die Presse treten.

Mit dem Gesetz will die deutsche Bundesregierung für mehr Klimaschutz beim Heizen sorgen. Ab 2024 soll laut Gesetzentwurf möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden. Es müssen aber keine funktionierenden Heizungen ausgetauscht werden, außerdem dürfen defekte Heizungen repariert werden.

Der Umstieg soll durch eine staatliche Förderung sozial abgefedert werden. Auch Übergangsfristen und Härtefallregelungen sind vorgesehen. Die Details sind jedoch in der Koalition umstritten. Vor allem die FDP will Nachbesserungen. (Reuters, 13.6.2023)