Sebastian Borger aus London

Am frühen Dienstagmorgen hat ein junger Mann in Nottingham offenbar wahllos drei Menschen niedergestochen und tödlich verletzt. Zwei der Toten waren Studierende an der renommierten Universität der mittelenglischen Großstadt. Auf der Flucht vor der Polizei in einem offenbar gestohlenen Lieferwagen fügte der Täter später drei weiteren Menschen teils schwere Verletzungen zu. Mindestens eines der Opfer schwebte am Abend noch in Lebensgefahr.

Die heiße Sommernacht neigte sich ihrem Ende zu, als im Morgengrauen gegen vier Uhr der Notruf einging. Auf der Ilkeston Road, einer westlichen Ausfallstraße aus dem Stadtzentrum, fanden die Polizeibeamten vor einem Studentenwohnheim zwei junge Leute auf der Straße. Beide wiesen mehrere Stichwunden auf. Die sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos. Das Präsidium löste eine Großfahndung nach den Tätern aus.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 4.30 Uhr, fanden Passanten einige Kilometer entfernt vor dem Magdala Tennisclub einen leblosen Mann. Offenbar waren auch ihm Stichwunden beigebracht worden. Ein Ehepaar auf dem Weg zur Arbeit berichtete später dem "Guardian", auch in diesem Fall hätten Polizisten eine Wiederbelebung versucht. "Aber es war spät, das konnte man sehen." Bei dem Opfer habe es sich um einen etwa 50-jährigen Mann in Arbeitskleidern gehandelt.

In Menschenmenge gerast

Es dauerte eine weitere Stunde, bis die Suche nach dem Täter ein erstes Ergebnis brachte. Weiter stadteinwärts wollte eine Polizeistreife einen weißen Lieferwagen vom Typ Opel Vivaro überprüfen. "Der Fahrer sah das Polizeiauto im Rückspiegel und fuhr sofort los", berichtete eine Augenzeugin den örtlichen Medien. Was anschließend geschah, "hätte ich lieber nicht gesehen": An der Bushaltestelle rauschte der Lieferwagen in eine Schlange von Wartenden und verletzte drei von ihnen schwer. Anschließend raste der Täter davon. Kurz darauf wurde der Flüchtende gestoppt und festgenommen. Dabei stellten die Beamten ein blutverschmiertes langes Messer sicher.

Nach ersten Ermittlungen der örtlichen Kriminalpolizei, die Unterstützung von Londoner Antiterrorfahndern erhielt, gehen sämtliche Straftaten auf das Konto eines einzelnen Täters. Der inhaftierte Fahrer des Lieferwagens sei 31 Jahre alt, teilte Polizeipräsidentin Kate Meynell mit.

Wie in allen englischen Großstädten leben in Nottingham Menschen vieler Ethnien und religiöser Gruppierungen weitgehend friedlich nebeneinander. Durch die beiden Universitäten ist die Stadt von zehntausenden jungen Leute bevölkert. Die Bevölkerung werde "gegen diese schreckliche Tat zusammenstehen", sagte der Leiter der Stadtverwaltung, David Mellen. (Sebastian Borger aus London, 13.6.2023)