Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen und Schlafstörungen zählen zu den häufig berichteten Beschwerden während der Wechseljahre. Getty Images/iStockphoto

Das menschliche Hormonsystem ist komplex und beeinflusst alle Prozesse im Körper. Hormone sind Botenstoffe, die Informationen biochemischer Art im Organismus vermitteln. Die Vorgänge sind nicht leicht zu verstehen, bemerkbar sind sie aber häufig. Obwohl es kein Hormon gibt, das nur bei einem Geschlecht vorkommt, werden im Laufe ihres Lebens besonders gebärfähige Menschen von hormonellen Schwankungen geplagt.

In der fruchtbaren Phase ist es der Monatszyklus, der sich bemerkbar macht, und auch bis zur Menopause, der letzten Regelblutung, kann es unangenehm zugehen. Stimmt "etwas mit den Hormonen" nicht, ist für Betroffene nicht immer klar, wohin sie sich wenden sollen: Ist das Klimakterium, die sogenannten Wechseljahre, eine Krankheit, und sind daher Ärzte zuständig, und wenn ja, welche? Oder sind Beschwerden normal und hinzunehmen? Ist eine Hormontherapie wirklich ratsam oder steigert sie das Krebsrisiko?

Lücken im System

Der Weg führt häufig zuerst zum Hausarzt und von dort zum Gynäkologen, der zwar Medikamente verschreibt, aber nicht genug Zeit für Beratungen zum komplexen Thema hat. Oft bleiben Fragen offen. Viele Frauen sind verunsichert, etwa die Nebenwirkungen einer Hormoneinnahme betreffend. "Es ist ein Irrglaube, dass die Gynäkologie besonders viel von Hormonen versteht. Die Ausbildung behandelt das Spezialgebiet nicht zwangsläufig", sagt Marianne Krug. Die Allgemeinmedizinerin bemerkte diesbezüglich in ihrer langjährigen Praxis großen Beratungsbedarf und fokussierte in den vergangenen 20 Jahren auf das Thema.

"Für Endokrinologen, die Fachärzte für Hormone, sind Frauen in den Wechseljahren zu gesund, gleichzeitig fehlt den Ärzten einfach die Zeit. Betroffene sind dann schnell einmal in drei Arztpraxen gewesen und haben immer noch keine Antworten. Das ist eine Lücke im System." Dieser Lücke will Krug entgegenwirken, indem sie Menschen aus verschiedensten Bereichen zu Hormoncoaches ausbildet. "Man muss nicht das komplette Facharztstudium von Gynäkologie plus Endokrinologie machen, um Hormonberatungen durchführen zu können. Es erfordert einfach ein bisschen Wissen über allgemeinmedizinische Phänomene", erklärt Krug. Idealerweise entsteht eine Synergie: Die erste Beratung erfolgt durch Coaches, die Untersuchungen und das Verschreiben von Medikamenten übernehmen dann Ärztinnen und Ärzte.

Krug will auch Frauen selbst zu Expertinnen ihrer eigenen Gesundheit machen, damit sie ihre Körper besser verstehen und mit Beschwerden umgehen lernen. Dabei helfen soll ihr Ratgeber Hormoncoaching erlernen und gezielt anwenden (Trias-Verlag, 2023), der sich an Menschen in allen möglichen Bereichen richtet. Bei beginnenden typischen Wechseljahrbeschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen können ganzheitliche Methoden helfen: Fasten, Akupunktur, Hormonyoga, autogenes Training und Selbstfürsorge sorgen dafür, Körper und Hormone in Balance zu bringen.

Tabuthema Sexualhormone

Regulation ist laut Krug aber nur so lange sinnvoll, wie der Körper diese Hormone überhaupt noch produziert. Nach der Menopause sind die Eierstöcke auf ihre bindegewebigen Anteile geschrumpft, verlieren ihre Funktion völlig und stellen die Hormonproduktion ganz ein. Die Regelblutung und die Fähigkeit zur Fortpflanzung enden. Der Körper verliert damit den Produktionsort für Dehydroepiandrosteron (DHEA) und Östradiol, die wichtigsten Vertreter der Östrogene. Diese beiden Stoffe fungieren mit Progesteron und Testosteron in einem fein austarierten Gleichgewicht. Bei einer Hormonersatztherapie werden dann jene Hormone medikamentös zugeführt. Während der Körper diese Umstellung vollzieht, haben nur 30 Prozent der Betroffenen kaum bis keine Beschwerden, 70 Prozent haben allerdings damit zu kämpfen. Körperliche und psychische Probleme können so schlimm werden, dass sie zur Arbeitsunfähigkeit führen. "Wie, wann und wie lang diese Phase verläuft, ist sehr unterschiedlich. Die Wechseljahre bestehen aus mehreren Phasen, die durch verschiedene Beschwerden gekennzeichnet sind, und ihnen allen liegt immer ein Hormonmangel zugrunde", erklärt Krug.

Eingriffe in den Hormonhaushalt haben laut Krug heute immer noch einen schlechten Ruf, obwohl sie eine Linderung der Symptome ermöglichen. "Ich höre immer wieder: Darf man das denn, da in die Hormone eingreifen? Das ist doch ein natürlicher Prozess! Aber würde bei Problemen mit der Schilddrüse, die auch Hormone produziert, jemand infrage stellen, dass man mit Medikamenten gegensteuert?" Das Tabu betrifft besonders die allgemein als Sexualhormone bekannten Botenstoffen, die auch in den Wechseljahren eine wichtige Rolle spielen. Auf diese bezieht sich Krug in ihrem Buch. "Die Bezeichnung tabuisiert aber nicht nur das Thema, sondern ist auch irreführend: Die Forschung hat gezeigt, dass diese Hormone nicht nur Sexualfunktionen steuern, das ist nur ein kleiner Teil in der Gesamtwirkung im Organismus." Sie wirken im ganzen Körper und beeinflussen etwa das Wachstum von Organen, die Psyche und den Stoffwechsel. Sie sind für Blutbildung, Immunfunktion und Vitalität zuständig. Deshalb spricht Krug lieber von steroidalen Hormonen.

Dauerhafte Behandlung

Wie lang ist eine Hormontherapie sinnvoll? Auch hier gibt es laut Krug viele Wissenslücken und Missverständnisse, sowohl bei Ärzten als auch bei den Betroffenen selbst. Der Wechsel dauert zwischen einem und sieben Jahren und setzt durchschnittlich im Alter von 51 Jahren ein. Während dieser Zeit können zahlreiche Beschwerden auftreten und durch Hormontherapie behandelt werden. Diese dauert üblicherweise nur, solange die Beschwerden bestehen. "Viele denken, das ist nur eine Phase: Man geht durch ein Tal und ist dann wieder obenauf. Aber es geht nie wieder aufwärts: Fallen die Hormone einmal ab, bleibt der Hormonspiegel dauerhaft niedrig", erklärt Krug.

Dadurch ergeben sich für Betroffene im Alter ganz spezifische Gesundheitsrisiken, auch nach der Umstellung. Die niedrigen Hormonstände korrelieren mit typischen chronischen Krankheiten des Alters wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Krebs oder Osteoporose. Eine dauerhafte Hormontherapie würde präventiv gegen diese wirken. "Inwieweit muss man die Therapie absetzen, wenn wir wissen, dass diese Hormone vor den Krankheiten, die unsere Arztpraxen füllen, schützen können? Die Frage ist umstritten. Ich bin der Meinung, man kann Hormone weiter nehmen, um den Alterungsprozess ohne Krankheit verbringen zu können", sagt die Expertin. (Pia Gärtner, 26.6.2023)