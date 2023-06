Gesundheitsminister Rauch gibt sich hinsichtlich der anstehenden Gesundheitsreform zuversichtlich. APA/EVA MANHART

Wien - Die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und der Dachverband der Sozialversicherungsträger haben am Dienstag Zweifel am Plan der Regierung geäußert, noch heuer 100 zusätzliche Kassenarztstellen zu schaffen. Er wisse um die Problematik, Stellen zu besetzen, vor allem im ländlichen Bereich, sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in der "ZiB 2".

Die ÖGK habe im letzten Jahr allerdings 600 Kassenverträge abgeschlossen. Er glaube, es sei zu schaffen, die 100 zusätzlichen Stellen "sehr rasch hinzubekommen". Im niedergelassenen Bereich brauche es eine deutliche Attraktivierung der Kassenstellen. Dass es hier mehr Geld brauche, sei "unbestritten", verwies Rauch auf die Finanzausgleichsverhandlungen. Dass eine Pensionierungswelle unter Ärzten bevorsteht, könne man etwa durch Zuwanderung, aber auch durch ein Schrauben an der Ausbildung ausgleichen - es gäbe etwa Vorschläge, "die Zugangskriterien, die Aufnahmeprüfungen" praxisnäher zu gestalten.

E-Card statt Kreditkarte

Prinzipiell zeigte sich Rauch im Interview zuversichtlich hinsichtlich der anstehenden Gesundheitsreform. Ein weiterer Schwerpunkt soll seiner Meinung nach auf die Digitalisierung gelegt werden. Denn, so der Gesundheitsminister, die erste Reaktion dürfe nicht mehr sein, in die Spitalambulanz zu gehen. Stattdessen könnte eine App für eine erste Abklärung der Situation zum Einsatz kommen. Außerdem könnte die Wiener Gesundheitsberatung 1450 ausgebaut werden. "Alles was digital geht, digital abwickeln. Dann ambulant, dann stationär", betonte Rauch im Interview.

"Es muss für Patientinnen und Patienten möglich sein, mit der e-Card, nicht mit der Kreditkarte, eine ärztliche Leistung in Anspruch nehmen zu können", kommentierte Rauch zudem das Wahlarztsystem. Gemeinschaftspraxen und Primärversorgungseinheiten sollen dabei helfen. (APA, red, 13.6.2023)