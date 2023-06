Nach einem 9:3-Heimerfolg gegen Florida Panthers geht Finalserie mit 4:1 an Las Vegas. Die Golden Knights stellten mit neun Toren den 81 Jahre alten Final-Rekord der NHL ein

Vegas gewinnt den Stanley Cup. APA/Getty Images/CHRISTIAN PETERSEN

Die Vegas Golden Knights haben durch einen Kantersieg zum ersten Mal den Stanley Cup gewonnen. Die Mannschaft von Coach Bruce Cassidy gewann das fünfte Spiel der Finalserie gegen die Florida Panthers deutlich mit 9:3 und setzte sich sechs Jahre nach der Gründung erstmals die Krone der Eishockey-Profiliga NHL auf.

Flügelstürmer Mark Stone war mit einem Dreierpack der Matchwinner für die Franchise aus der Spielerstadt. "Ich kann das Gefühl in meinem Magen nicht beschreiben, es ist alles, was man sich vorstellen kann", sagte Stone nach dem Sieg: "Die Strapazen einer Saison mit 82 Spielen, vier Play-off-Runden - man schuftet und schuftet und schuftet, und am Ende des Tages ist man das letzte Team, das noch steht. Das ist unglaublich."

Mit neun Toren stellten die Golden Knights den 81 Jahre alten Final-Rekord der NHL ein. Nur die Toronto Maple Leafs 1942 und die Detroit Red Wings 1936 hatten in der Ligahistorie in einer Partie des Stanley Cups ebenfalls neunmal getroffen.

Gleich dreimal war Mark Stone erfolgreich, der kanadische Nationalstürmer besorgte Mitte des ersten Drittels die 1:0-Führung für Las Vegas und legte später noch zwei Treffer nach. Richtig in Schwung kamen die Gastgeber aber erst im zweiten Durchgang: Innerhalb von zehn Minuten erzielten sie vier Tore und setzten sich entscheidend auf 6:1 ab. Jonathan Marchessault blieb diesmal zwar ohne Treffer, mit 13 Toren und 12 Vorlagen in der Endrunde wurde Las Vegas' Topscorer aber zum wertvollsten Spieler der Play-offs ausgezeichnet.

Die Vegas Golden Knights waren 2017 gegründet worden und krönten nun ihre erst sechste NHL-Spielzeit mit der Meisterschaft, nachdem sie in ihrer Debütsaison die Finals noch verloren hatten. Nie gelang einem Team in der nordamerikanischen Eishockey-Liga schneller der erste Titelgewinn. Den bisherigen Rekord hatten die Philadelphia Flyers gehalten, die 1973/74 in ihrer siebenten Spielzeit ihre erste Meisterschaft feierten. (sid, APA, red, 14.6.2023)