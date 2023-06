Generative künstliche Intelligenz (AI) bzw. entsprechende Technologien wie ChatGPT oder DALL-E können zu einem deutlichen Produktivitätszuwachs führen. Dieser könne zwischen 2,6 und 4,4 Billionen Dollar (2,4 bis 4,1 Billionen Euro) jährlich ausmachen. Wobei alleine durch generative künstliche Intelligenz (GenAI) die Arbeitsproduktivität um 0,1 bis 0,6 Prozent pro Jahr gesteigert werden könne, zeigt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey.

KI soll alles effizienter machen, meint zumindest die Unternehmensberatung McKinsey REUTERS

Integriert in Textverarbeitungen und Chatbots könnten laut der Studie die Auswirkungen sogar noch höher sein. "In Verbindung mit anderen Technologien haben die derzeitigen Möglichkeiten von GenAI das Potenzial, jene Arbeitstätigkeiten zu automatisieren, die heute 60 bis 70 Prozent der Arbeitszeit von Arbeitnehmenden in Anspruch nehmen. Dadurch werden andere Tätigkeiten in den Fokus der MitarbeiterInnen rücken und ein neues Bild von Produktivität etablieren", so Martin Wrulich, Senior Partner und Managing Director des Wiener McKinsey-Büros.

Rund drei Viertel des Produktivitätszuwachses entfällt laut McKinsey auf die Bereiche Kundenservice, Marketing und Vertrieb, Softwareentwicklung sowie Forschung und Entwicklung. Als praktische Beispiele werden in der Studie etwa die Erstellung von Inhalten, das Generieren von Softwarecodes sowie die Unterstützung von Interaktionen mit Kunden auf Basis von Sprachanweisungen angeführt.

Den größten Nutzen sehen die Experten der Unternehmensberatung in Branchen wie der Finanzdienstleistung, Medien, Hightech und Biowissenschaften. Alleine im Bankensektor sehen sie einen jährlichen Nutzen von 200 bis 340 Mrd. Dollar. Über einen Vorteil zwischen 400 und 660 Mrd. Dollar könne sich der Einzelhandel und die Konsumgüterindustrie freuen.

Der Produktivitätsgewinn durch KI im Zusammenspiel mit anderen Technologien von 0,2 bis 3,3 Prozent jährlich setze jedoch voraus, dass die davon betroffenen Personen in Arbeitsbereiche mit einem vergleichbaren Produktivitätsniveau wechseln.

"Die zunehmende Entwicklung von GenAI eröffnet eine neue Ära der technologischen Innovation. GenAI ist ein Hilfsmittel, um die Produktivität zu steigern und das globale Wirtschaftswachstum anzukurbeln", fasste Gérard Richter, Senior Partner im Frankfurter McKinsey-Büro, die Studie zusammen. (APA, 14.6.2023)