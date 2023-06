Wien (APA) -

Der von der Bank Austria verliehene Horst Knapp Preis ist 2022 an den ORF-Wirtschaftsredakteur und Moderator Dieter Bornemann (56) gegangen. Bank-Austria-Chef Robert Zadrazil würdigte Bornemann für "die stets sachliche und ruhige Art, mit der er einem breiten Publikum in seinen Analysen und Kommentaren in den Live-Programmen des ORF komplexe wirtschaftliche Sachverhalte gut verständlich vermittelt".

Dieter Bornemann wurde mit dem Horst-Knapp-Preis 2022 ausgezeichnet. ORF

Die Vergabe des Preises an Dieter Bornemann solle "nicht nur seine persönlichen journalistischen Leistungen würdigen, sondern auch sein stetes Eintreten für einen objektiven und qualitätsorientierten Wirtschaftsjournalismus - insgesamt und speziell im Rahmen des wichtigen Informationsmediums ORF", so der Jury-Vorsitzende, der frühere Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny. Der Preis wurde am Dienstagabend zum 27. Mal verliehen.

Der gebürtige Steirer Bornemann kam über Stationen bei "Kleine Zeitung", Börsen-Kurier, "Die Presse" und "New Business" 1992 zum ORF. Nach mehreren Aufgaben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist er seit 2002 als Analyst und Moderator in verschiedenen TV-Formaten, darunter seit sechs Jahren als Moderator des Wirtschaftsmagazins ECO, tätig. Außerdem ist er seit elf Jahren Redaktionssprecher des ORF und unterrichtet seit vielen Jahren TV-Journalismus als Lektor an der Universität Wien. (APA, 14.6.2023)