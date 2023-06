Das Unternehmen habe bisher zu wenig Details zum Schutz der Nutzerdaten geliefert, heißt es aus Irland. Eigentlich hätte Bard diese Woche in der EU starten sollen

Einen Monat ist es her, da hat Google eine massive Ausweitung der Verfügbarkeit seines Chatbots Bard angekündigt. Statt wie zuvor auf die USA beschränkt zu sein, kann der ChatGPT-Konkurrent seitdem in mehr als 180 Ländern genutzt werden. Doch ein gar nicht so kleiner Fleck des Planeten hat davon bisher nichts: Unter diesen Ländern findet sich nämlich kein einziges aus der EU.

Ein simples Nein

Schon damals ließ Google durchblicken, dass man diesen Umstand bald ändern wolle. Aus diesen Plänen wird nun aber vorerst nichts. Die irische Datenschutzbehörde blockiert diesen Schritt, indem man dem Service den erhofften Segen nicht erteilt, wie "Politico" berichtet.

Google bezeichnet Bard weiter als Experiment. APA/AFP/JOSH EDELSON

Der Grund dafür: Man habe schlicht nicht genügend Informationen, um seriös beurteilen zu können, ob sich Bard an europäische Datenschutzregeln halte oder nicht. Gleichzeitig versichert die irische Data Protection Commission (DPC), dass die Angelegenheit derzeit aktiv untersucht werde und schon bald weitere Details mit anderen Datenschutzbehörden in der EU geteilt werden sollen.

Ablauf

Eigentlich hätte Bard dem Bericht zufolge schon diese Woche in der EU starten sollen. Grund für die Verschiebung ist nicht zuletzt, dass Google bewusst vorsichtiger als die Konkurrenz agiert und etwaige Bedenken der Datenschutzbehörden noch vor dem Start adressieren will. Deswegen wurde die DPC, die gemäß den Regeln der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für Google zuständig ist, nach ihrem Feedback gefragt. Laut Google habe man aber auch bereits mit anderen EU-Datenschützern Kontakt aufgenommen.

Die im Vergleich zu OpenAI oder auch Microsoft deutlich vorsichtigere Herangehensweise hat durchaus gute Gründe. Immerhin will man verhindern, dass Bard Ähnliches widerfährt wie ChatGPT, das in Italien kurzfristig sogar komplett blockiert wurde. Eine weitere Rolle spielt sicher, dass Google mit EU-Behörden ohnehin schon in mehrerlei Hinsicht im Konflikt steht. (apo, 14.6.2023)