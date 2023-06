Catarina Böhm ist die erste Österreicherin mit der Fifa-Lizenz. Wilke

Sie stehen meistens im Hintergrund, agieren unscheinbar, haben aber einiges zu sagen: Fußballagenten. Jorge Mendes, Volker Struth und der mittlerweile verstorbene Mino Raiola prägten den Sport mit ihren Transferdeals. Allein in der englischen Premier League bezahlten die Klubs vergangenes Jahr rund 362 Millionen Euro an Spielervermittler und -berater. Das sind 52 Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Tendenz steigend.

In dieser ertragreichen Branche will Catarina Böhm mitmischen. Die 20-Jährige bestand als erste Österreicherin die Fußballagentenprüfung des Weltfußballverbandes (Fifa). Ein Verfahren, das es erst seit diesem Jahr wieder gibt. 2015 schaffte die Fifa eine notwendige Lizenz ab und deregulierte den Markt. Die Hürde, um in der Branche tätig zu sein, war gering. Quantität übertraf Qualität.

Das ist seit diesem Jahr wieder anders. Egal ob angehende oder bereits agierende Fußballagenten und -agentinnen, sie müssen die Prüfung bis spätestens 1. Oktober 2023 ablegen. Nur sehr erfahrene Berater sind von der Regel ausgenommen. Sie erhalten einen sogenannten Legacy-Status. Die Einführung der Prüfung hält Böhm für eine sinnvolle Maßnahme. Dadurch bekomme die Fifa mehr Kontrolle über Agenturen und deren Angestellte.

Ein leichtes Unterfangen ist die Prüfung nicht. Von den 6586 Lizenzbewerbungen gingen 3800 bei der Fifa durch. Nur 1962 haben die Prüfung letztlich bestanden und dürfen offiziell als Agent oder Agentin arbeiten. Unter ihnen jetzt also auch Böhm. Die Bewerbung hat die Wienerin ohne große Überlegung abgegeben: "In meiner Familie hat fast jeder eine Verbindung zum Fußball."

Umgang mit Gesetzen

Dass Böhm Jus studiert, habe ihr auf jeden Fall geholfen. "Ich weiß, wie man mit dem Gesetz umgehen muss. Auch wenn ich die Antworten auf die Fragen nicht immer gleich aus dem Gedächtnis wusste, fand ich sie sehr schnell in den Statuten." Die Prüfung legte Böhm Mitte April gemeinsam mit knapp 30 österreichischen Lizenzanwärtern in Vösendorf ab.

Die Lizenzprüfung dauert 60 Minuten und besteht aus 20 Multiple-Choice-Fragen. Gefragt ist umfangreiches Wissen über Fifa-Statuten und internationale Transferpolitik. Im Vorhinein gibt es ein 600-seitiges Buch zu studieren, das auch während der Prüfung verwendet werden darf. Erschwert wird die Situation dadurch, dass die Fragen nur in drei Sprachen verfasst sind: Englisch, Französisch und Spanisch.

Böhm maturierte am Lycée français de Vienne, einer französischsprachigen Schule. Sprachprobleme hatte sie im Gegensatz zu ihren Mitstreitern keine. "Ich habe von einigen gehört, dass sie die Fragen aufgrund der Sprache nicht verstanden haben. Das betraf auch Männer, die kompetent und erfahren sind", sagt Böhm. Ein gutes Gefühl hatte sie nach der Prüfung nicht. 75 Prozent der Punkte mussten erreicht werden, Böhm hatte sich nur zwei bis drei Wochen vorbereitet. Gereicht hat es trotzdem.

Rückmeldungen

Mit der erlangten Lizenz hat Böhm einen Fuß in der Tür zur Arbeitswelt. "Ich habe auf Linkedin über meine Prüfung gepostet. Es hat nicht lange gedauert, bis mir Agenten ihre Kontaktdaten geschickt haben." Von den Rückmeldungen war Böhm positiv überrascht. Dass die Welt des Fußballs männerdominiert ist, stört sie nicht. "Dem Spieler ist es egal, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Viel wichtiger ist es, dass ich weiß, was ich tue. Irgendwer muss immerhin beginnen, Dinge aufzuwirbeln."

Sportmanagement, Spielervermittlung oder Sportrecht – wohin zieht es Catarina Böhm? Einen genauen Plan hat sie nicht. Der Schritt in eine Berateragentur ist allerdings naheliegend. "Die Idee, einen Spieler zu beobachten und ihn durch seine Karriere zu begleiten, begeistert mich", sagt Böhm. Fußballagenten stehen ihren Spieler zur Seite, beraten sie und verhandeln mit Vereinen über Gehalt und Vertragslaufzeit. Manche Agenturen kümmern sich um das gesamte Management der Sportler und Sportlerinnen. Das reicht vom Abschließen einer Krankenversicherung bis hin zu Tipps bei Geldanlagen.

Einen Wunschspieler oder -verein gibt es für die angehende Fußballagentin nicht. Zumindest noch nicht. Wenn sie sich einen Markt aussuchen könnte, dann wäre das aber der deutsche. Am 3. Juni reiste Böhm zum DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt nach Berlin. Allerdings noch als Fußballfan. (Laura Rieger, 14.6.2023).