Die Wiederbelebung des europäischen Nachtzugnetzes ist in vollem Gange. Überall auf dem Kontinent wollen die Züge eine wesentlich komfortablere, umweltfreundlichere und manchmal sogar billigere Alternative zum Flugzeug bieten.

Der European Sleeper startete am 25. Mai erstmals von Berlin aus nach Brüssel. 2024 soll es auch nach Prag gehen. REUTERS/Bart Biesemans

Vor kurzem wurde eine weitere neue Verbindung bestätigt. Das Start-up European Sleeper hat für das Jahr 2024 einen Nachtzug angekündigt, der zwei Hauptstädte Europas miteinander verbinden soll: Brüssel und Prag. Ursprünglich schon 2021 geplant, dann auf den Sommer 2022 verschoben, soll es kommendes Jahr endlich so weit sein. Der Betreiber ist kein Unbekannter auf diesem Gebiet. Erst Ende Mai hat die Gesellschaft ihre Strecke zwischen Berlin und Brüssel erfolgreich eröffnet. Über 10.000 Tickets sollen schon verkauft worden sein, heißt es.

Ab Juli auch mit Interrail-Ticket

Die Strecke Brüssel–Prag ist quasi die logische Verlängerung der Strecke Brüssel–Berlin. Die Fahrtzeit wird voraussichtlich etwa 15 Stunden betragen. Stopps wird es in Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam und Berlin geben, bevor der Zug in Prag ankommt. Dank des Eurostar-Anschlusses in Brüssel wird es wohl auch die Möglichkeit geben, von Prag bis nach London zu reisen.

Genaue Preise für den neuen Service von European Sleeper wurden noch nicht bekanntgegeben. Dafür sollen bald Interrail-Tickets auf den Strecken des Unternehmens akzeptiert werden: Ab dem 1. Juli können Interrail-Fahrgäste in den Zügen von European Sleeper Sitzplätze, Liegeplätze und Betten reservieren.

Darüber hinaus will European Sleeper seine Verbindungen zwischen Brüssel und Berlin auf einmal pro Tag ausweiten (derzeit verkehren sie dreimal pro Woche). Für das Jahr 2025 ist außerdem eine Verbindung von Amsterdam bis nach Barcelona geplant. (red, 14.6.2023)