Jeden ersten Montag im Monat gibt es einen neuen Rutsch an Sicherheitsaktualisierungen für die Pixel-Geräte von Google. Oder genauer: fast jeden, gibt es das Juni-Update doch nun erst mit einer Woche Verzögerung. Dafür handelt es sich dabei aber auch gleich um eines der vierteljährlichen "Feature Updates" – und zwar eines, das besonders groß ausfällt. Sowohl für Pixel-Smartphones als auch die Pixel Watch gibt es nun eine ganze Reihe an neuen Funktionen.

Makro-Video

Eines der Highlights betrifft dabei die Google-Kamera: Wer ein Pixel 7 Pro hat, kann künftig dessen Makromodus auch für die Aufnahme von Videos verwenden, um besonders nah an das gewählte Motiv herangehen zu können. Bisher war diese Möglichkeit auf Fotos beschränkt. Dass das nur mit dem Pixel 7 Pro geht, hat dabei Hardwaregründe – ist dieses doch das einzige Google-Smartphone, bei dem die für solche Aufgaben genutzte Ultraweitwinkelkamera einen Autofokus aufweist.

Das Launch-Video zum aktuellen Feature Drop fasst die Highlights zusammen.

Made by Google

Für alle Google-Smartphones ab dem Pixel 6 ist dafür eine andere Neuerung relevant: Künftig kann ein Foto-Timer über das kurze Hochhalten der Handfläche gestartet werden. Je nach Wunsch erfolgt dann drei oder zehn Sekunden später die eigentliche Aufnahme. Möglich wird dies wie so oft durch eine Bilderkennung, die direkt am Gerät läuft, es handelt sich also um ein KI-Feature. Eines, das übrigens vor einigen Wochen bei der Präsentation des kommenden Pixel Fold bereits kurz zu sehen war.

Voraussetzung für all das ist die Version 8.9 der Google-Kamera-App, die derzeit nach und nach über den Play Store ausgeliefert wird. Anders gesagt: Es könnte noch ein paar Tage dauern, bis diese neuen Features wirklich alle Google-Smartphones erreichen.

Wallpaper

Gleich mehrere Neuerungen gibt es für die Erstellung von Bildschirmhintergründen. So können mithilfe von KI nun 2D-Fotos mit einem 3D-Effekt versehen werden. Ganz neu sind die Emoji-Wallpapers: Für diese können die Nutzer ihre Lieblings-Emojis auswählen und in verschiedenen Mustern und Farben anordnen lassen. Die so erstellten Wallpapers reagieren dann auch auf Berührungen am Bildschirm. Während es die Emoji-Wallpapers für alle aktuell noch unterstützten Google-Geräte gibt, sind die vorgenannten "Cinematic Wallpapers" wieder Smartphones ab dem Pixel 6 vorbehalten.

"Cinematic Wallpapers" (den Tiefeneffekt bitte vorstellen) und "Emoji Wallpapers" gehören zu den Neuerungen. Google

Smart Home

Eine deutliche Verbesserung gibt es für jene Smart-Home-Steuerung, die über Lockscreen oder Schnelleinstellungen aufgerufen werden kann. So wurde diese nicht nur optisch umgestaltet, an dieser Stelle kann nun sogar eine Vorschau von Sicherheitskameras präsentiert werden.

Vor allem aber wird die Anordnung der Schaltflächen jetzt automatisch von der Google-Home-App übernommen, während diese zwei Bereiche bisher strikt getrennt waren. Damit geht einher, dass jetzt auch Schaltflächen mit Automatisierungen belegt werden können.

Recorder

Seit einigen Monaten kann die Sprachaufzeichnungs-App Recorder, die sämtliche Texte automatisch und direkt am Gerät transkribiert, einzelne Sprecher mit Namen versehen. Mit dem aktuellen Update kann jetzt quer durch alle Aufzeichnungen nach diesen Namen gesucht werden, zudem werden diese Labels jetzt auch beim Export in Google Docs samt den passenden Zeitstempeln übernommen.

Welche Smartphones welche neuen Features erhalten, erläutert Google in einer Grafik. Grafik: Google

Schutzfunktion

Zwei weitere Neuerungen betreffen den Bereich Sicherheit. So kann nun via Sprachbefehl an den Google Assistant ein sogenannter Safety Check aktiviert werden. Bisher ging das nur über den Aufruf der zugehörigen App. Gedacht ist das vor allem für Fälle, wenn man sich irgendwo unsicher fühlt. Sollte der Safety Check nicht manuell beendet werden, werden nach einer gewissen Zeit individuell ausgewählte Kontakte informiert, denen dazu passend gleich der eigene Standort übermittelt wird.

Ein weiteres sinnvolles Feature ist die "Car Crash Detection", bei der nun mit dem Update gleichzeitig zu Einsatzkräften auch persönliche Kontakte informiert werden können. An dem Umstand, dass dieses Feature im deutschsprachigen Raum nicht verfügbar ist, ändert das Update aber leider nichts.

Nur für die Mittelklassegeräte Pixel 6a und Pixel 7a ist die letzte Neuerung bestimmt: Die "Adaptiv Haptics" sorgen dafür, dass das Gerät bei Benachrichtigungen weniger stark vibriert, wenn es flach auf einem Tisch liegt.

Pixel Watch

Fast noch wichtiger ist das Update für jene, die eine Pixel Watch haben, wird damit doch ein bisher brachliegendes Stück Hardware aktiviert. Über den SpO2-Sensor kann die Google-Uhr jetzt also auch den Blutsauerstoff messen. Bei ersten Usern ist dieses Feature schon vor ein paar Tagen aufgetaucht, andere müssen hingegen wie gewohnt noch darauf hoffen, dass diese Funktion auch bei ihnen aktiviert wird.

Bisher lag der SpO2 bei der Pixel Watch brach, jetzt wird er aktiviert. Damit klappt jetzt auch hier die Blutsauerstoffmessung. Google

Doch Google reicht noch ein weiteres Feature nach, das bisher im Vergleich zu den eigenen Fitbit-Trackern gefehlt hat: die Warnung vor einem ungewöhnlich hohen oder niedrigen Herzrhythmus. Gerade in der Nacht können solche Ausreißer Hinweise auf eine Erkrankung geben.

Für jene, die die Pixel Watch zum Workout-Tracking verwenden, ebenfalls nützlich: Künftig werden Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren automatisch pausiert, wenn man stehen bleibt. Sei es, um etwas Luft zu holen, oder auch, weil man in der Stadt wieder einmal an der Ampel warten muss.

Zubehör

Zudem löst Google ein Versprechen in Hinblick auf das verfügbare Zubehör ein. Ab dem 16. Juni soll ein offizielles Metallarmband für die Pixel Watch verfügbar sein, sowohl in Silber als auch in mattem Schwarz.

Voraussetzung für die neuen Features ist, zunächst das Juni-Update installiert zu haben, dieses sollte bereits für alle Google-Smartphones ab dem Pixel 4a verfügbar sein. Die Pixel Watch hat diese Aktualisierung schon in der Vorwoche erhalten. Zudem sind viele dieser Neuerungen aber noch von App-Updates sowie einer serverseitigen Aktivierung abhängig, insofern sei noch einmal daran erinnert, dass es einige Tage dauern kann, bis all das Erwähnte auch überall landet.

Ausblick

Interessant ist übrigens, dass einige der neuen Features derzeit selbst in der aktuellen Beta-Version für das kommende Android 14 noch fehlen. Hier dürfte aber wohl in absehbarer Zeit ebenfalls ein passendes Update folgen. Die neuen Features kommen übrigens auch gerade recht für das Pixel Tablet, das bereits ab kommender Woche ausgeliefert werden soll. (Andreas Proschofsky, 14.6.2023)