Der Tatort mit Polizeibeamten Dienstagnacht. APA/ERWIN SCHERIAU

Nachdem am Dienstagabend in einem abgelegenen Haus im steirischen Bezirk Murau drei Leichen, zwei Frauen und ein Mann, entdeckt wurden, ermitteln Polizei und die Staatsanwaltschaft Leoben. Der verstorbene Mann, ein Lehrer, kam am Montag und Dienstag dieser Woche nicht zu seiner Arbeit, weswegen sein Chef eine Abgängigkeitsanzeige erstattete, wie Polizeisprecher Markus Lamb dem STANDARD am Mittwochvormittag erzählte.

"Da wohnt sonst niemand"

Der Mann und eine der Frauen waren miteinander verheiratet und in dem Haus St. Peter am Kammersberg gemeldet. Die Identität der zweiten Frau gebe den Ermittlern noch Rätsel auf, doch "erste Spuren führen nach Deutschland", sagte Lamb. Niemand wisse, wer sie war, in welchem Verhältnis sie zu dem Ehepaar stand und warum sie am Tatort war. "Wir hoffen jetzt auf die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden und deren Erkenntnisse", so der Polizeisprecher. Er betont die extrem einsame Lage des Hauses, zu dem man nur nach längerer Autofahrt gelange: "Da wohnt sonst niemand."

Was man aber bereits ausschließen könne, sei "ein großer unbekannter vierter Täter, der da draußen herumläuft", betont Lamb. Die Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, konnte am Tatort sichergestellt werden. Derzeit deute alles darauf hin, dass der Mann die Waffe abgefeuert habe.

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat die Obduktion der drei Leichen angeordnet, erste Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchungen dürften noch am Mittwoch vorliegen. Bis die Auswertung ballistischer Untersuchungen bekannt wird, dürfte es etwas länger dauern. (cms, 14.6.2023)