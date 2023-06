Im anmutigen und pittoresken Landstrich nördlich der Donau hat ein 16-Jähriger aus eher nichtigem Grund mit einem Küchenmesser einen Passanten verfolgt und bedroht. Wiener Linien / M. Helmer

Wien – Richter Georg Allmeyer hat einen wertvollen Hinweis für den 16 Jahre alten Herrn O., der mit einer Anklage wegen gefährlicher Drohung vor ihm sitzt. "Messer mitnehmen ist immer eine blöde Idee. Da kommt immer ein Blödsinn heraus", erklärt Allmeyer dem bereits zweifach vorbestraften Teenager. Der Syrer soll am 20. Mai bei einer Straßenbahnstation in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf mit einem anderen Jugendlichen in Streit geraten sein und den Kontrahenten schließlich mit einem Küchenmesser in der Hand gejagt und dabei mit den Worten "Ich habe schon einige Leute abgestochen!" bedroht haben.

O. gibt sich zerknirscht und geständig, möchte aber gleich zu Beginn etwas klarstellen: "Aber das stimmt nicht. Ich habe noch niemanden abgestochen", hält er fest. Er sei damals depressiv gewesen, da ihn seine Ex-Freundin zum zweiten Mal betrogen hatte, erzählt der Angeklagte. Eigentlich wollte er zu einer Aussprache mit der jungen Frau; da diese ihm gedroht hatte, ihr neuer Freund und dessen Begleiter würden ihn verprügeln, forderte O. seinen Freund Kevin auf, ein Küchenmesser mitzubringen.

Durch Blicke angeblich provoziert

Bis zur Aussprache schaffte es der 16-Jährige aber nicht mehr. Bei der Tramway-Station fühlte er sich vom 18-jährigen Leon belästigt. Durch Blicke. "Ich habe mich irgendwie provoziert gefühlt. Obwohl ich eh die ganze Zeit geweint habe. Wegen der Ex-Freundin", erinnert der Angeklagte sich. Die Situation eskalierte recht rasch: O. spuckte Leon zweimal an, dann kündigte er in derben Worten an, den Beischlaf mit Leons Mutter zu vollziehen. "Er hat dann gesagt: 'Der Einzige, den du ficken kannst, ist dein Vater!' Und ich habe keinen Vater, da habe ich mich provoziert gefühlt." Er bat Kevin um das Messer, dann verfolgte er Leon, der als Zeuge berichtet, Todesangst gehabt zu haben. "Ich wollte nur, dass er mich in Ruhe lässt", versucht O. zu argumentieren. "Ich wollte ihn nicht verletzen!"

Der Richter will vom Angeklagten auch etwas von seinem Eindruck der Untersuchungshaft erfahren. Bei den Vorstrafen in den Jahren 2021 und 2022 war der Teenager jeweils nur zu vier beziehungsweise zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden, nun verspürt er erstmals das "Haftübel", wie Juristinnen und Juristen die staatliche Freiheitsentziehung nennen. "Es ist furchtbar!", gibt O. zu. "Ich will da nie wieder hin!", hofft er offenbar auf eine weitere bedingte Strafe.

"Brüchige Biografie" des Angeklagten

Die von Allmeyer verlesenen Ergebnisse der Jugenderhebungen zeichnen ein düsteres Bild vom bisherigen Leben des Arbeitslosen. Er weise "eine brüchige Biografie" auf, habe "traumatische Kriegserfahrungen" in seiner Heimat gemacht, sein Stiefvater sei so gewalttätig gewesen, dass O. bereits früh fremduntergebracht werden musste, erfährt man. In seinem Schlusswort bittet der Jugendliche um eine allerletzte Chance: "Ich möchte die Schule fertig machen und mir dann eine Stelle als Kellner oder Lagerarbeiter suchen. Ich will Geld verdienen, damit ich mit 18 nicht obdachlos bin, da ich dann die Betreuungseinrichtung verlassen muss", sagt er.

Während der Staatsanwalt zumindest eine teilbedingte Strafe fordert, bittet Verteidiger Markus Hübner um ein möglichst mildes Urteil. Bei einem Strafrahmen bis zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt der Richter O. dann zu fünf Monaten unbedingter Haft. Neben den einschlägigen Vorstrafen sei auch der Rückfall innerhalb der offenen Probezeit erschwerend, begründet Allmeyer seine Entscheidung. Für einen Wiederruf der offenen 14 Monate sieht der Richter aber keinen Grund. "Sie kommen also jetzt zurück in die Zelle. Wahrscheinlich können Sie nach zwei Dritteln der Strafe dann einen Antrag auf bedingte Entlassung stellen", erklärt Allmeyer dem Angeklagten, der nach kurzer Beratung mit seinem Verteidiger und seinem Betreuer ebenso wie der Staatsanwalt das Urteil annimmt. Am Ende der Verhandlung hat der Richter noch einen weiteren wertvollen Ratschlag für den Verurteilten parat. "Bedenken Sie: Die Haftstrafen werden immer länger, wenn noch einmal etwas passieren sollte." (Michael Möseneder, 14.6.2023)