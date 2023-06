Die Wiener Rettung musste im steilen Gelände ausrücken. Christian Fischer

Wien – Eine 60-jährige Wanderin hat am Dienstagabend in Wien-Döbling einen Bergrettungseinsatz ausgelöst. Die Frau hatte sich von einer Ausflugsgruppe entfernt und war in der Nähe des Sieveringer Steinbruchs in steiles Gelände geraten – "bis zu einem Punkt, wo sie weder vor noch zurück konnte", berichtete Daniel Steiner, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Die Person wurde nach einer Suchaktion unverletzt gefunden, musste aber mit Seilsicherung von der Feuerwehr geborgen werden.

Kurz vor 20 Uhr setzte die Leiterin der Wandergruppe einen Notruf wegen der vermissten Person ab, erläuterte Steiner. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten die Frau und fanden sie im Gebiet Sieveringer Steinbruch/Gspöttgraben. "Höhenretter haben einen Sicherungsfixpunkt errichtet und die Person in einer Rettungswanne unter Leinensicherung hinunterrutschen lassen", schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Die 60-Jährige konnte laut Rettung in häusliche Pflege entlassen werden. Der Einsatz dauerte laut Steiner rund drei Stunden. Allein von der Feuerwehr waren 19 Kräfte mit fünf Fahrzeugen – darunter ein Höhenretter- sowie ein Geländefahrzeug – ausgerückt, berichtete Figerl. (APA, red, 14.6.2023)