Die Australopithecus-afarensis-Dame Lucy in einer Rekonstruktion des Neandertal-Museums im deutschen Mettmann. Martin Meissner / AP / picturedesk

Lucy ist die wohl bekannteste Vertreterin der Vormenschen. Der Name des etwa 3,2 Millionen Jahre alten Funds aus Äthiopien geht auf das Beatles-Lied "Lucy in the Sky with Diamonds" zurück, das die Grabungstruppe 1974 durch Dauerbeschallung aus dem Kassettenrekorder inspirierte. Die prähistorische Dame wird aber auch als "Dinkinesh" bezeichnet, das in der amharischen Sprache "Du Wunderbare" bedeutet, und fachsprachlich als Australopithecus afarensis. Bemerkenswert ist, wie viele Knochen eines Individuums die Zeit überdauerten: Das Skelett ist zu etwa 40 Prozent erhalten. Weil dazu auch Fragmente der Arm- und Beinknochen sowie der Hüfte zählen, gibt das Fossil Aufschluss über Lucys Fortbewegung und damit die Entwicklung des aufrechten Gangs.

Diese Fundsituation ermöglichte nun auch den ersten Versuch der Muskelrekonstruktion eines ausgestorbenen Menschenvorfahren. Diese digitale 3D-Rekonstruktion von Bein- und Beckenmuskeln stammt von der Anthropologin und Archäologin Ashleigh Wiseman von der Universität Cambridge in Großbritannien, die die menschliche Evolution der Fortbewegung erforscht. Im Fachjournal "Royal Society Open Science" stellt sie ihre Arbeit vor, die darauf hindeutet, dass sich Lucy so aufrecht bewegen konnte wie moderne Menschen.

Aufrecht oder watschelnd?

Die Spezies war kleiner als wir, die schätzungsweise mit 25 Jahren verstorbene Lucy dürfte knapp 110 Zentimeter groß und 28 Kilogramm schwer gewesen sein. Auch das Gehirn nahm im Volumen nur etwa ein Drittel des Gehirns heute lebender Menschen ein, ihr Gesicht ähnelte eher jenen nichtmenschlicher Menschenaffen. Dass sich Australopithecus afarensis auf zwei Beinen fortbewegte, ist unter Paläontologinnen und Paläontologen relativ unumstritten: Diesen Schluss lassen die berühmten Fußspuren von Laetoli in Tansania zu, die etwa 3,6 Millionen Jahre alt sind und derselben Spezies zugeordnet werden (und nicht etwa von Bären stammten, wie ebenfalls vermutet wurde).

First hominin muscle reconstruction shows 3.2 million-year-old 'Lucy' could stand as erect as we can

So sieht die Rekonstruktion der Beinmuskeln in 3D aus. Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore

Wie viel sich die Australopithecinen auf zwei oder vier Beinen fortbewegten, wird jedoch weiterhin debattiert. Immerhin zeigten Studien, dass die Armknochen relativ robust sind und auf starke Belastung hinweisen, sie könnte also regelmäßig auf Bäume geklettert sein. Unklar ist auch, ob sie eher gerade unterwegs waren oder gekrümmt und "watschelnd" waren wie Schimpansen, wenn sich diese auf die hinteren Extremitäten stellen. Die meisten Fachleute gehen mittlerweile jedoch von einem Gang aus, der dem moderner Menschen ähnelte. Diese These unterstützt auch die Forschungsarbeit von Wiseman, die 36 Muskeln pro Bein rekonstruierte.

Muskulöser Vormensch

Dafür verglich sie die Skelettmerkmale mit den Knochen- und Muskelstrukturen einer Frau und eines Mannes, die mit MRT und CT gescannt wurden. Bei Lucys Skelett gibt es Unsicherheiten, ob es sich um ein weibliches oder womöglich doch ein männliches Individuum handelte. Bei virtuellen Modellen von Lucy setzte sie die Knochen so zusammen, dass sie plausible Gelenke bildeten, die Aufschluss über die Bewegungen des Körpers geben können. Darüber wurden dann gewissermaßen die rekonstruierten Muskeln gelegt.

Ausgehend von der Muskelrekonstruktion sei Lucy "in der Lage gewesen, eine aufrechte Haltung einzunehmen, aber auch ein Repertoire an Bewegungen auszuführen, das über den gewohnten terrestrischen Gang auf zwei Beinen hinausging, ähnlich wie bei Schimpansen und Bonobos", schreibt Wiseman. Die Spezies lebte etwa eine Million Jahre lang im Osten des afrikanischen Kontinents, wo sie Savannen, aber auch dicht bewaldete Ökosysteme bewohnte. Dem Skelett und auch der Rekonstruktion zufolge dürfte die Art fähig gewesen sein, beide Habitate effizient zu erschließen, sagt die Forscherin.

Der Vergleich der Rekonstruktion von Lucy (AL 288-1) mit modernen Menschen zeigt, dass ihre Muskeln wesentlich größer gewesen sein könnten. Dr Ashleigh Wiseman

Interessant ist dabei auch, dass der Studie zufolge die Muskeln bei Lucy im Vergleich zu modernen Menschen wesentlich größer waren. Größere Muskeln in Oberschenkeln und Waden könnten demnach mehr als doppelt so groß gewesen sein. Während die Muskelmasse der Oberschenkel bei uns etwa 50 Prozent ausmacht, dürfte Lucy mit 74 Prozent wesentlich muskulöser und fettärmer gewesen sein.

Wie sich Mensch und T. rex bewegten

Derartige Methoden werden nicht nur bei Menschen und Menschenaffen genutzt: "Muskelrekonstruktionen wurden bereits eingesetzt, um beispielsweise die Laufgeschwindigkeit eines T. rex zu bestimmen", sagt Wiseman. "Indem wir ähnliche Techniken auf die Vorfahren des Menschen anwenden, wollen wir das Spektrum der körperlichen Bewegungen aufzeigen, die unsere Evolution vorangetrieben haben – einschließlich der Fähigkeiten, die wir verloren haben."

Klarerweise ist bei einer solchen Rekonstruktion auch Vorsicht geboten. Schließlich hat sich über die Jahrmillionen kein Weichteilgewebe erhalten, die Simulation verlässt sich also auf Muskelansatzpunkte an den erhaltenen Knochen und den Vergleich mit heute lebenden modernen Menschen. Darauf geht Wiseman auch in der Studie ein, wenn sie schreibt, die Ergebnisse würden eine effiziente Fortbewegungsweise auf zwei Beinen für Lucy nicht eindeutig bestätigen können.

Ähnliches gilt auch für Modelle der Vormenschen, die von Künstlerinnen und Künstlern für Ausstellungen hergestellt werden: Die genaue Gesichtsform inklusive Weichteilen sowie Haut, Haare und Augen lassen sich nicht eindeutig bestimmen, auch wenn es gerade diese Eigenschaften sind, die sich uns beim Betrachten eines Gegenübers am stärksten einprägen. Wie Lucy genau aussah und wie sie sich bewegte, werden wir womöglich nie im Detail erfahren. Aber Forschungsergebnisse, die sich mit unterschiedlichen Methoden dieser Frage annähern, können trotzdem dabei helfen, die Möglichkeiten einzugrenzen. (Julia Sica, 14.6.2023)