Der Sommer kommt, und mit ihm die Muße. Lesen am See, Freiluftkino am Abend und Musikhören im Zug – endlich ist Zeit. Aber vieles von dem, was auf Netflix und Co erfolgreich ist, kann auch ganz schön mitnehmen. Deshalb hat das Podcast-Team von "Besser leben" die Expertinnen in der Redaktion nach ihren besten Tipps für Gute-Laune-Inhalte gefragt. Rechtzeitig zum Bestellen vor den Ferien gibt es nun Tipps für die besten Bücher, Serien, Filme und Alben – und sogar eine Empfehlung für ein Filmfestival. (red, 15.6.2023)

